中央流行疫情指揮中心今（5）日召開記者會。圖／擷自疾管署YouTube

中國武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情持續升溫，截至昨天總病例數已超過2萬例，中國各省市陸續出現大規模社區群聚，陸委會主委陳明通今（5）日在中央流行疫情指揮中心記者會宣布，即日起將中國旅遊警示燈號調升為「紅色」，香港、澳門旅遊警示燈號為「黃色」。

中央流行疫情指揮中心今天召開記者會表示，自2月6日起，入境民眾如有中港澳旅遊史，需列入居家檢疫對象，但有申請獲准至港澳返國者，須自主健康管理14天，居住地在中國各省市的中國人暫緩入境。

指揮中心表示，香港已發生零星未知來源的社區傳播病例，社區中恐有隱性傳播鏈發生；另澳門近日有博彩業員工感染，當地已發生次波感染，且與中國往來密切，故自即日起提升香港及澳門旅遊疫情建議至第二級：警示(Alert)，提醒民眾至當地應採取加強防護措施。

陸委會說明，中國31省市區（不含港澳）確診病例數超過100起的省份達19個，北京、上海也傳出社區群聚感染，且陸續有湖北、浙江、河南、山東、黑龍江、江蘇、福建等省實施相關管制措施，民眾近期赴中旅遊健康安全風險遽增，故將中國旅遊警示燈號調升為「紅色」，建議民眾不宜前往。

此外，香港衛生署已表示香港當地已顯示或存在隱性傳播，感染風險大增，考量港澳當地的疫情及防疫需要，配合中央流行疫情指揮中心提升香港、澳門疫情建議等級，故將香港、澳門列為「黃色」警示：建議民眾特別注意旅遊安全並檢討應否前往。