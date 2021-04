【試閱】序詩

哈〜囉〜〜

多麼不可思議的初次見面

從樂透袋裡探出頭來

一張小小的,超音波掃描列印紙

我像頭號粉絲遇見超級大明星

一時張大嘴巴

許久,許久,才輕輕吐出一句話

「哈〜囉〜〜」

謝謝你的努力

讓我升級成阿嬤

住在很遠很遠的,法國中部的另一個阿嬤

想必也和我一樣,誠心地向你說一聲

「Merci」

多麼不可思議的初次見面

你的爸爸媽媽加起來超過70 歲

這邊那邊的阿公阿嬤加起來超過270 歲

這邊那邊的阿祖加起來〜〜〜

這邊那邊的太祖加起來〜〜〜

哇!!!

好大一棵家族樹

謝謝你為它再增添一個新芽

記起有個憨憨的男孩

曾經木訥地跟我說「嫁給我吧!」

然後我就失眠了好幾天

和你初次見面

好像已經認識了很久很久

我和那個男孩各分享了你四分之一的小世界

不過經過你的重組

世界會變得很不一樣喲

初次見面之後

我每天晚上在夢裡

都會微笑地跟你說「哈〜囉〜〜」(2015/06/02)

プロローグ ハ〜ロ〜〜

何と不思議な初対面

おみくじの袋の中から頭を出し様子を窺っている

それは超音波のスキャンで描かれた小さなエコー写真

私が初めて出会った特級のアイドル

突然ポカンと口を開け

しばらくして ようやく穏やかに一言

「ハ〜ロ〜〜」

頑張ってくれてありがとう

私をおばあちゃんに昇級させてくれて

遠い遠い フランスの中部に住んでいるおばあちゃんも

私と同じように 心からあなたに言うに違いない

「メルシー」と

何と不思議な初対面

あなたのパパとママは70 歳を過ぎ

こちらとあちらのおじいちゃんおばあちゃんを合わせると270 歳

こちらとあちらの曽祖父を足し〜〜〜

こちらとあちらの始祖を足すと〜〜〜

ワア!!!

凄い大きな一株の家族の樹

ありがとう あなたはその樹に新芽を添えてくれた

私は憶えている 純真な若者が

以前朴訥にも私に言ったのを「私の嫁に下さい!」と

それから私は数日眠れなかった

あなたに初めて会ったとき

ずっと以前からの知り合いのように思えた

私とその若者は君の小さな世界を四分の一だけど分けあっていたの

だ

しかしあなたの家族構成が変わった後は

世界は将来並はずれたものになるだろう

初めて対面した時から

私は毎晩夢の中で

いつも微笑んであなたに言う「ハ〜ロ〜〜」と(2015/06/02)

서시 헬 〜로우〜〜

처음엔 얼마나 불가사의했던 만남이었던가

로또 주머니에서 고개를 내민

작은 초음파로 스캔한 한 장의 복사

난 대단한 연예인을 만난 첫번째 펜이 된 듯했다

어쩌다 입을 크게 벌려

한참만에 조용히 한마디를 내 뱉었다

헬 ~ 로우 ~~

너의 노력에 감사해

난 자동으로 외할머니로 승진했다

저 멀리 멀리 살고계신 프랑스 중부의 또 다른 할머니

아마도 나와 똑같이 진실하게 한마디

Merci

처음엔 얼마나 불가사의했던 만남이었던가

너의 아빠 엄마의 나이를 합치면 70 세고

이쪽 저쪽의 할머니 할아버지 나이를 합치면 270 세란다

이쪽 저쪽의 조상들의 나이를 합치면 ~~~

이쪽 저쪽의 태조까지 합친다면 ~~~

와 !!!

엄청 큰 가족나무네

그 가족나무를 위해 새싹으로 태어난 너에게 감사해

천진난만한 남자아이로 기억하지만

말주변도 없이 “나에게 시집와 !”라고 말했었지

처음 너하고 만나고 난 후

난 며칠간 잠을 이루지 못했다

마치 오랫동안 알고 지냈던 것처럼

나와 그 남자아이는 너의 4 분의 1 을 나눈 작은 세계였다

그러나 너의 가입으로

세상은 아주 크게 변했단다

처음 만난이후

난 매일 밤 꿈속에서

미소를 띄며 너에게 헬 ~ 로우 ~~ 하고 말하곤 한다 (2015/06/02)

Prologue Hellooooo

What an incredible first impression!

Out of the envelope was

a tiny ultrasound photo.

Suddenly, with my mouth wide open,

I’m instantly your number one fan.

After a long pause,

I managed to gently say

“Hellooooo!”

Thank you for promoting my status to grandma.

Just like me,

the other grandma far far away in central France

must also want to sincerely say to you

“Merci.”

What an incredible first impression!

Your daddy and mommy’s age combined is over 70 years old;

your grandpas’ and grandmas’ combined is over 270 years old;

your great-grandparents’ combined is...;

your great-great-grandparents’ combined is...

Wow!!!

What a big family tree!

Thank you for adding a new branch.

I remember a shy boy

who once asked me bluntly

“Marry me!”

I could not sleep for several days afterwards.

Meeting you for the first time,

it felt like I have already known you

my entire life.

That boy and I each share a quarter of your little world with

you,

but after your arrival

the world will become very different.

After meeting you for the first time,

I smile at you every night in my dreams and say

“Hellooooo!” June 2, 2015



蔡秀菊。圖/擷自寶島聯播網臉書

作者簡介

蔡秀菊 出生於台中市清水區,國立台灣師範大學生物學系學士、靜宜大學生態學系碩士。笠詩社、台灣現代詩人協會、台灣兒童文學學會同仁。《臺灣現代詩》主編。曾獲第一屆台中市大墩文學新人獎、陳秀喜詩獎、綠川個人史首獎、吳濁流新詩獎、巫永福文化評論獎、國藝會長詩創作專案補助《Smangus之歌》、榮後文化基金會「台灣詩人」。出版含現代詩、散文、報導文學、傳記文學、文學評論、小說等多種。

繪者簡介

たにけいこ 1943年生,現居鹿兒島市,是一位繪本、童話作家、詩人。日本兒童文學者協會、JBBY贊助會員、亞洲兒童文學中心會員、「森林聊天文庫」主持人。曾舉辦たにけいこ童話世界展共21次。為實現未來的孩子們和平的地球環境,透過展覽會以及環境繪本之製作,與世界很多人進行繪本交流。

譯者簡介

日文╱保坂登志子Hosaka Tosiko 1937年出生於日本東京。國學院大學中國文學系碩士。譯著:《海流Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 日本・台灣兒童詩對譯選集》、《台灣平埔族傳說》、短篇小說集《獵女犯》、《台灣民間故事》。詩集五本、評論集一本。1992年創刊Kodama《回聲》(世界成人和兒童詩誌)。日本翻譯家協會理事、日本詩人Club會員。

韓文╱金尚浩 韓國首爾人。國立中山大學中國文學博士。專長為中國現代文學、臺灣文學、比較文學、文學評論、獨立運動史、口筆譯。現職為修平科技大學專任副教授。現為學術期刊《東亞人文學》、《中國學論叢》編輯委員;《臺灣現代詩》編輯顧問、《亞細亞文藝》編輯委員;東亞人文學會副會長等職。

英文╱詹琲晶 是一位經歷豐富的全職專業筆譯員和口譯員(中英語雙向)。她的領域廣泛,包含:科技、行銷、文學、人權、娛樂、運動等等。平日除了出遊、網路、影視之外,眾多興趣還有:背包旅行、語言、正念、游泳和瑜珈。