章家敦1996年回上海短暫定居，他觀察到中國的進步和不進步，於是2001年寫了《中國即將崩潰》一書，引起正反很多討論，曾經被譏笑預測失準。章家敦說，共產黨是惡魔，不會變成天使，更不會被改造，共產黨的存在是為了奴隸人類而來的。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

拜登一上台，為了報答左派的助選，立即宣示八年內讓1000萬移民合法化，此一宣言，立即引來合法移民的罵聲，並且無視於正在進行大軍壓境，來自中南美的移民潮，來自宏都拉斯周邊國家移民，已經造成邊界國家的疫情蔓延，和犯罪問題，很多底層美國人民已經發現選錯人，廣大移民潮對美國的立即危機，就是失業問題。

拜登政府向左靠攏

拜登政府登場以來，印鈔票拯救美國，超越川普，喊出一百天完成一億人注射病毒疫苗，以及百天戴口罩，防疫效果尚未彰顯，確診仍然攀上新高的2000萬，過去，習近平向國際社會嗆聲，中國不折騰別人，不輸出革命，現在則是輸出病毒折騰全世界，尤其是美國被折騰最厲害，中共代理人「安提法」，在美國搞暴力革命，如今，紅色聚集地波特蘭暴亂並未停止，這些暴動主力並非川粉，而是激進左派「安提法」，波特蘭被暴動包圍，暴民喊著拜登下台，我們需要無政府，這次大選因為民主黨的縱容護航，極左勢力無限膨脹，加上中共在後面撐腰，美國的社會空前緊張，一位年輕時移民美國的同學在電郵中抱怨，「美國居，大不易，不如歸回台灣」。

今天，美國搞到如此地步，就是對紅色滲透太過輕敵所致，於是，匆忙之下，反共的世界網路大會勉強召開，又發現主導網路視訊的軟件公司ZOOM，還在視訊過程中搞鬼，證明中共滲透美國真的厲害。

美國目前的情況，可以說是岌岌可危，民主社會的基礎，中產階級快被掏空，多數人把歷史上的「麥卡錫主義」忘光光，左派媒體還刻意汙名化反共意識形態，抨擊力挽狂瀾的保守派川普政府。

戰後，美國以老大自居，還可以在親台灣或親中共之間搖擺選擇，現在情況不同了，這次的中國病毒傳染之下，老大身體衰弱，幾乎快被老二幹掉，想要活命，只能抓住小台灣以及周圍小弟加盟保護自己。老實說，美國比過去更需要台灣。

川普覺醒太慢，自己也變成華府沼澤的冤死鬼，拜登如果還不覺醒，把阿共仔當朋友，還以為可以在很多方面和中共合作。例如，巴黎氣候協定或世衛組織、人權議題，最後恐怕會把美國葬送掉，這些話是來自1月21日「世界反共網路大會」出席教授章家敦的警告，章家敦是康乃爾法律博士，1996年回上海短暫定居，他觀察到中國的進步和不進步，於是2001年寫了《中國即將崩潰》一書，章家敦這本書，引起正反很多討論，曾經被譏笑預測失準，因為中共沒有崩潰，反而一個撐竿跳躍，成為世界強國之一，但是，現在看出，章家敦找到問題所在，中共政權本來在1989年蘇共崩解，就應該隨之崩潰，因為學生的民主運動已經點燃，卻因為解放軍的暴力鎮壓，以及美國和台灣及日本的即時經濟救援，才可以熬過難關；今天，更因為美國協助進入世貿組織，中共開始發大財，持續壯大，對地球世界毒害越深，最重要的因素是美國扮演背後輸血者腳色。

美國一向太天真，政學企業三界皆是如此，以為共產主義也可以很自由講民主，這種設想全部被顛覆，章家敦說，共產黨是惡魔，不會變成天使，更不會被改造，共產黨的存在是為了奴隸人類而來的，馬克思主義的終極目標，就是奴隸全世界。

美中脫鉤是最好方法

所以，要讓中共政權倒台，最簡單的方法就是美中脫鉤，停止輸血，只要美國徹底停止和「中共國」的來往，包括政治，經濟，科技，文化，媒體，讓中共自己玩自己，最後就會自動從世界消失了，如果美國還持續和中共一起玩，最後連自己也會被塑造成共產黨。

川普已經明白了這個道理，可惜無法連任，如果拜登不清醒過來，還以為可以和習近平坐下來談，下場肯定不妙。

這十年，對世界對人類的未來，影響關係最深遠，一旦，美國坐下來和中共和談，讓中共政權從美中貿易戰爭脫困，中共的軍事力量持續壯大，必然到處掀起戰爭，推廣數位獨裁於全世界，這將是人類的最大災難。



作者指出，如果拜登還以為可以和習近平坐下來談，下場肯定不妙。圖／擷自白宮、中國人民網，民報合成