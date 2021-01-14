當我們抨擊中共進行數位控制，對人權侵害，形容這是歐威爾預言式小說的1984年，人類變成奴隸的年代，沒想到，在這一次美國大選中，我們也親眼見證了資本主義社會，科技網路大老闆，以控制網路達到政治目標的險惡野心，未來，所謂美國民主制度的運作，將會徹底被改寫。

網路媒體主宰政治

美國大選前，主流媒體成了拜登的「造王者」，美國主流媒體傳統上左傾，在中共紅色資金美女滲透之下，更是明目張膽，甘願做激進左派的爪牙，網路新貴為了市場開發更是如此，科技大咖則聯合華爾街金主，合作起來大搞舞弊，並順勢打擊川普，連共和黨的議員都倒戈向左轉，媒體形容這是川普眾叛親離。

1月10日，共和黨參議員林賽葛拉厄姆在機場遭受川粉圍堵，川粉高喊「叛徒」口號，林賽是南卡羅萊納參議員，自稱川普忠貞的擁護者，但是，大選之後卻希望川普認輸，並主張對亞利桑那及賓州舞弊案無須追究，態度轉換之快，令人驚嘆，美國共和黨的建制派也不少這樣的人，和沼澤動物同流合汙，川普幾乎變成改造美國政治沼澤的孤鳥，最終被美國拋棄，這場大選勝負早已決定，控制網路者控制世界。

當網路媒體把川普看成敵人，川普雖然提早看出端倪，企圖刪除230條款的網路豁免權，削減四大網路巨獸公司權利，可惜已經來不及，國會騷亂之後，川普連自己的推特也難保持發聲，世界直接見證，美國總統權力竟然如此渺小，連言論自由也被剝奪。

很多西方國家領袖看到川普被打落水狗，也感到不是滋味，原來，決定這個世界生死的是網路大咖。谷歌、臉書、推特、亞馬遜，企圖擺脫四大網路的控制，許多右派媒體跑到PARLER網站，下場是遭到亞馬遜下架，老大哥堵住你的嘴巴，只是網路怪獸權力之一而已，他擁有你的隱私身分秘密，才令人驚恐。所以，習近平痛恨馬雲，不是馬雲賺太多錢，而是馬雲控制7億中國人大數據資料庫，連你早餐吃甚麼，腦袋想甚麼？大數據資料庫能掌握所有明細。

全球網路被四位大咖壟斷，而這只是寡頭壟斷的一部分，VISA和萬事達卡，壟斷全球信用卡支付，美國四大航空壟斷美國天空，五大銀行擁有美國半數以上資產，寫《競爭之死》的英國經濟學家強納森坦伯說，「資本主義變成壟斷主義，而壟斷就是延誤創新，壓低工資，拉大貧富差距的元凶」。

坦伯具有先知的敏銳，可惜無法力挽狂瀾。

臉書擁有20億用戶，市佔率75%，廣告市佔率45%，谷歌則是稱霸搜尋廣告，亞馬遜是世界最大賣場，無一不賣，而推特一開始用飛翔的鳥類象徵自由，現在發現並不然。

國際金融大亨索羅斯曾說，「他很擔心這些壟斷的網路企業，有一天會結合獨裁極權國家，形成邪惡聯盟，控制整個世界」，看來這個趨勢越來越要成真了。

川普有意要分拆美國網路企業，並對網路壟斷提出訴訟，隨即遭到鋪天蓋地的反撲，如今還被設局正遭到第二次彈劾，可見，網路有多麼可怕，它可以讓你上天堂，也可以讓你下地獄。

坦伯說，「經濟自由是政治自由的條件，反過來也是如此，政治自由創發經濟自由」，而自由經濟最可貴的競爭主義，卻因為寡頭壟斷而死亡，連帶著也會造成政治自由的淪亡，今天，共產主義的極權統治，殺死政治自由，故事已經擺在眼前，而資本主義的壟斷卻步其後塵，想來真的可悲啊。



寫《競爭之死》的英國經濟學家強納森坦伯說，「資本主義變成壟斷主義，而壟斷就是延誤創新，壓低工資，拉大貧富差距的元凶」。而掌握眾多使用者的社群媒體儼然成為壟斷的網路企業。示意圖／Pixabay、博客來，民報合成