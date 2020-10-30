國民黨占領台灣以來，為了政治目的搞出許多政治節日，現在，每過一個節日，就是爭端的開始，就以11月12日來說，本來是孫中山生日，被定位為醫師節，問題是孫先生一輩子搞革命，已經離開醫師本業太久，如果要尋找醫師節來紀念，台灣有太多優秀醫師的生日可以使用，例如賴和、杜聰明等優秀台灣醫師的生日，定位醫師節，才有意義。

政治節日可以休矣

光復節也是一樣，充滿政治味道，日語的降伏日，卻硬生生套上中文的光復日，漢字拼音還一模一樣，所以，爭議更多，這裡面還涉及兩個中國的問題，兩個中國爭地盤，說真的，台灣要建國，這些中國政治味道的符咒就揮之難棄，而國民黨就在這個中國糞坑裡打轉幾十年，以至於找不到出路，這正是國民黨支持民調每況愈下的主因。

國民黨內亂，理由很簡單，這個政黨在最重要的對 「中國政策」已經自亂陣腳，國會和黨部各吹各調，把黨主席吹到暈頭轉向，和一百年前一樣，極端民族主義當道，不惜戰爭，只顧尋求大一統，黨內年輕人希望切割中國，踏實台灣接地氣，給國民黨台灣化的方向，卻活生生被黨內大老扼殺；還有一堆外圍紅統份子，搖著五星旗，也來湊熱鬧，中國帽子不改，就是中國黨，馬英九甚至唱合「中共有抗日」，親中標籤越貼越緊，選舉一到，又要台灣人給選票，所以黨內矛盾也更加激烈。

可惜，中共不會領情，軍機照樣繞來繞去。

即便馬英九自誇的92共識，其實只是一場陷阱，中共字典裡沒有「一中各表」，因為，中共建政以來最忌諱「兩個中國」，一旦同意各表，等於接受「兩個中國」存在，走到這個地步，中共花大錢封殺中華民國，等於白花錢。

外國人眼中，事實上的兩中，硬要表成一中，其實也很難表，外國人也很奇怪，為什麼中國人面對現實很困難，所以，國民黨前立委丁守中，又冒出一個「一國兩府」的政策，把黨主席搞到三把火，丁守中選台北市長失利後，沉潛一段很長時間，現在不甘寂寞，又跑出來獻策，關心國民黨是一回事，但是，擁有台大教授水平的頭銜，很顯然頭銜無法和發言內容相融，老丁說，「台灣和中國要比照兩德的一國兩府」，請問，兩德統一前，是一國兩府嗎？

兩個德國才是務實

看看歷史，歐戰結束，西方國家和蘇聯依照「波茲坦宣言」把德國分成兩半，首都柏林變成被東德包圍的飛地，1947年，美國發現蘇聯共產擴張野心，宣布了圍堵政策，被視為東西集團冷戰的宣言，1948年5月，西德在美英法同意下，成立「德意志聯邦共和國」，這一年10月，東德也成立「德意志民主共和國」，兩個國家終於形成，當時，柏林在東德境內，並沒有圍牆限制人民來往，但是，不喜歡蘇聯共產體制的東德人，有機會就跑到西德，搞到東德很火大，1961年，東德決定建築圍牆，環繞西柏林，把柏林分成兩半，東德稱為「反法西斯圍牆」，圍牆長達167公里，因為建牆的速度很快，很多西柏林市民白天到東柏林工作，晚上卻無法回家，後來演變成東德的逃亡潮。

1973年，兩個德國獲准進入聯合國，兩個國家兩個席位，一直到1990年兩德統一後，才變成一個德國席位，這段歷史說明德國統一前，是「兩個德國」，不是「一國兩府」。

兩個德國最後走向一個德國，還有另一個原因，德意志民主共和國真的接受民主，擺脫共產專政，併入德意志聯邦，一個德國才可能水到渠成，反看兩韓與中台，還在意識形態間糾纏。

統一的德國好嗎？今天仍然有一半德國人被這個問題困擾。

韓國可能會比較快統一，雖然目前交往很低，但是，北韓對南韓的恫嚇正在減少，培養兩國善意是起步，可是中共卻反其道而行，大耍流氓作風，拒絕接受兩個中國，每天喊打喊殺，還口口聲聲和平，這樣惡搞，完全不像要談統一的樣子，加上台灣內部一堆唱合武力統一的潛伏分子，中台肯定越走越遠。

兩德統一，西德付出很大代價，但是，金錢並不是唯一阻礙，台灣人對中共的「一國兩制」沒有信心，加上中共的獨裁意識形態，14億人只聽一個號角，台灣人更擔心財產不保，自由、民主、人權的生活一去不回，這才是兩國合併致命傷，國民黨若無法理解台灣人心態，還深陷極端民族主主義之下，追求統一的中國，最終會被台灣人拋棄。



1973年，兩個德國獲准進入聯合國，兩個國家兩個席位，一直到1990年兩德統一後，才變成一個德國席位，這段歷史說明德國統一前，是「兩個德國」，不是「一國兩府」。圖／擷自DW影片