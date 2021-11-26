作者指出，目前多數台灣人支持中華民國，由「反共」轉為「親共」的中國國民黨趕緊發出「捍衛中華民國」的聲明，只是多數台灣人還是認定該黨是「中共同路人」。示意圖／擷自網路，民報合成

中國於本月初點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃和外交部長吳釗燮是為「台獨頑固分子」，更說要懲罰支持台獨的企業。上週中國網路瘋傳中國將制裁12家台獨企業，被點名的遠東集團首先遭到開罰，似乎要逼台商選邊站，達到「殺雞儆猴」效果。除遠東集團外，剩下被點名的企業，恐怕已經人人自危。

中國所稱的台獨絕不是傳統台獨，因為早期的傳統台獨是要推翻中國國民黨所操控的中華民國，因為中國國民黨政權是外來政權，當時中國共產黨還支持台獨，因為他們與台獨有共同的敵人。政治民主化之後，由於中華民國政府由台灣人民以民主程序所產生，政權已經本土化，但中華民國的國名及《中華民國憲法》還是由中國輸入， 所以傳統台獨的目標由推翻中華民國轉為正名制憲。

中國共產黨以前支持台獨，怎麼現在轉為反台獨，難道是吃錯藥？中國以前支持台獨是因為台獨反他們的敵人（中國國民黨），現在中國國民黨已變成他們的朋友，所以沒有再支持台獨的必要，況且傳統台獨只剩下口號，兩大黨都懶得理會。然而讓中國念念不忘的卻是中華民國，他們要讓中華民國在地球上消失。

第一代中國共產黨都是中華民國的國民，是他們叛變脫離了中華民國，現在反而要消滅中華民國，依中國的傳統是站不住腳的，中國共產黨為了擺脫「數典忘祖」的罵名，將「中華民國」裝飾成為「台獨」，再以「反台獨」的名義消滅「中華民國」，所以目前中國所稱的「台獨」就是「中華民國」，「台獨分子」就是中華民國權力中心的要角，與傳統台獨扯不上關係。

蔣政權年代，中國國民黨認定中國共產黨是萬惡的匪徒，所以稱他們為「共匪」，還強迫台灣人陪他們反共，然而當台灣人李登輝執政時，蔣團隊立即由反共轉為親共，讓台灣人體會到對中國人來說，「共匪」雖然兇惡，終究是同胞，台灣人則是外人。台灣人當然也省悟，中國並非自己的國家。

這幾年中國荒謬的打壓台灣，讓台灣人十分厭惡，為了對抗中國，因而支持中國所要消滅的中華民國， 雖然傳統台獨認定中華民國的國名及《中華民國憲法》由都屬中國的，然而多數民眾認定中華民國政府是由台灣人依民主程序所組成，所以是本土政權。

目前多數台灣人支持中華民國，由「反共」轉為「親共」的中國國民黨趕緊發出「捍衛中華民國」的聲明，只是多數台灣人還是認定該黨是「中共同路人」，民進黨才是「捍衛中華民國」的政黨，因而支持民進黨，打趴中國國民黨。中國國民黨心裡有數，要獲得台灣選民的認同，必須洗刷「中共同路人」的罪名，也積極在運作。近日中國大辣辣的追殺支持中華民國權貴（就是民進黨政要）的台商，禮遇支持中國國民黨的台商，赤裸裸地將中國國民黨劃歸為「中共同路人」，該黨不知死之將至，還沾沾自喜。



作者指出，現今中國所稱的台獨絕不是傳統台獨，因為早期的傳統台獨是要推翻中國國民黨所操控的中華民國。當時的中國共產黨還支持台獨，因為他們與台獨有共同的敵人。示意圖／擷自總統府、民報資料照，民報合成