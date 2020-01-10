針對中國武漢肺炎疫情，衛福部疾病管制署副署長莊人祥今（10）日表示，中國官方自1月5日後未再針對武漢新型冠狀病毒肺炎疫情公布病例統計資料，截至今天仍為59名病例，台灣將保持高度警戒，持續加強監測與檢疫措施，預計下周完成公告武漢肺炎為第五類法定傳染病「嚴重特殊傳染性肺炎」。

由於中國疫情訊息尚未完全明朗，行政院日前請衛福部規劃派專家赴武漢實地瞭解疫情，並進行交流，以利掌握完整資訊；莊人祥表示，雙方有持續溝通、安排，昨天已發函呼籲中國儘早提供病例的臨床特徵、病毒基因序列等重要資訊，以進一步進行風險評估。

疾管署指出，自2019年12月31日啟動由武漢直航入境班機的登機檢疫，已執行17航班，共檢疫1819名旅客及機組員，截至目前，有症狀者共10名，其中2名符合通報定義個案，經檢驗排除，其餘8人症狀皆已改善並恢復，經評估無須後送，由地方政府衛生局持續追蹤關懷。

目前國內迄今共3名符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」個案，皆已於1月8日至9日間排除，3名個案分別檢出H3N2流感病毒、H1N1流感病毒及人類間質肺炎病毒。

疾管署再次提醒，民眾近期盡量避免前往當地及鄰近區域，如須前往，應避免接觸禽畜類動物、前往禽畜市場及生食肉品，同時避免接觸病患並落實肥皂勤洗手。