政治家、企業家及廣大基層勞工界人士、醫護人員、運動家、軍公教警消、媒體、藝術文化工作者及社會公益事業者，他們的工作雖然有所不同，但對國家社會之貢獻應是殊途同歸，殊值敬佩。

我們處在當今全球化世界村的大時代，人們所從事的工作種類可說百行百業，甚至千種萬項，分別分工可計之細，可說難以數計，因而就人生價值觀之層面而論，到底打從求學階段選擇哪個學門，而在學校畢業後從事士農工商等哪一行業較好？有關這個人生之大哉問，從古今中外的歷史及當今的世界政經教育文化之發展趨勢來看，實在很難得到一致的答案，因為鐘鼎山林，各有天性不可強也，而聞道有先後，術業有專攻。從人類文明發展之層面而言，人類為了求得更好的生存，提升人類更為優質昌盛之文化，必須具有各行各業的人們不分種族、階级、黨派、性別、老幼，同心協力，互相合作，同心同德努力打拚才能竟其功，所謂「羅馬不是一天造成的」，因而處在當今全世界人類面臨最凶猛的共同公敵（新冠肺炎病毒）肆虐之秋，全世界人類無論從事各行各業的朋友們，當徹底放棄各種成見，因為江山與財富身份地位等固然多嬌，但生命健康更是可貴，所謂人生即使赢得了全界而失掉了健康生命是不值得的，因為有了身體健康，人生的一切才顯得有意義，而最终歷史也會做最公平的論定。

因此依筆者之淺見，處在當前世局變化莫測，人類正處於疫情肆虐、戰爭威脅與經濟成長嚴厲考驗之秋，人人當發揮「做好防疫工作，人人有責」，善盡社會責任之良好風範，尤其是身為知識份子之士，無論是身處朝野當更應以天下蒼生為念，處處以國家的安全永續發展與同胞安定繁榮幸福生活為前提，朝野全民以大局為重，同心協力共同努力渡過當前疫情病毒侵害之大難關，為我們的國家社稷開創一個更為美好之新境界。