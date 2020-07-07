因其國籍而以防疫名義禁止入境，會有不當聯結的問題。防疫的重點在於避免疫區當地疫情擴散到我國，病毒並不會專挑或不挑特定國籍的人進行傳染，在大自然和造物者的眼裏，他們都是人。不當聯結的政策違反行政法的禁止原則是無效的，而針對特定國家人民的無正當理由的差別待遇，更構成歧視。圖／民報資料照片

中央流行疫情指揮中心於6月17日召開記者會，由教育部長潘文忠就各大學境外學生因武漢肺炎疫情全球蔓延而無法返臺就學的問題，宣布第一波解封政策，因考量各國疫情與國內防疫量能，因此先行開放十一個國家地區境外生來臺，此分別為越南、香港、澳門、泰國、帛琉、紐西蘭、澳洲、汶萊、斐濟、蒙古及不丹。潘文忠更提醒道：「我們的要求是，現在居住在這十一國家地區的學生，如果只是國籍符合的話，就不列入。」意思是說，開放的這十一個國家地區學生，是以其在這十一個國家地區常住為依據，如果只有國籍而不住在這十一個國家地區者，仍不在開放之列。

假若我們的理解沒錯，教育部是以常住地作為對於這十一個國家地區學生開放入境的主要認定基礎，而不以其國籍，則非這十一個國家地區國籍，卻常住於這十一個國家地區的境外生，比如中華人民共和國內地人民而常住在香港澳門等低風險國家地區，或是在這些國家地區常住就學而同時在我國攻讀雙聯學位的美國人民，是不是就可以來臺就學呢？

病毒並不會專挑特定國籍

關於這一問題，我知道許多大學在接受境外學生詢問後請示教育部的結果，答案是否定的。但教育部對此並未進一步公開宣布，所以究竟政策立場為何，還有待教育部公開說明。然我們也要提醒教育部，僅因其國籍而以防疫名義禁止入境，是將不具事理上關連的事項與其所欲採取的措施或決定相結合，會有不當聯結的問題，因為防疫的重點在於避免疫區當地疫情擴散到我國，病毒並不會專挑或不挑特定國籍的人進行傳染，在大自然和造物者的眼裏，他們都是人。不當聯結的政策違反行政法的禁止原則是無效的，而針對特定國家人民的無正當理由的差別待遇，更構成歧視，而有違反《公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法》之情事，教育部不能因為《行政程序法》第三條第三項第二款排除了關於外國人出、入境行政行為的適用，而未賦予其行政救濟的權利就做出違憲違法的決策，己身不正，製造反面人權教材。

建議教育部繼續檢討境外生解封政策，儘快糾正目前事實上正在發生的不法歧視作為，境外生也是臺灣的學生，他們的學籍在臺灣，他們也是我們的子弟。子曰：「有教無類」，我們對待臺灣籍的臺灣學生和外國籍的臺灣學生，要付出同樣的愛心、給予平等的照顧，而他們會比本地學生更有機會帶著臺灣的價值、關於臺灣的記憶，以及臺灣國家的榮辱，走向全世界的每一個角落。