廣播教父石川在微微笑廣播網《台灣在地文化》曾口述說這段荷蘭公主廟的故事，並也考據史蹟學者的推論，公主廟奉祀的不是荷蘭公主，而是370年前曾經發生過影響台灣歷史非常重大的「羅妹號事件」(右)。

備受矚目、以1867年「羅妹號事件」為背景的史詩旗艦影集「斯卡羅」改編自陳耀昌醫師的作品「傀儡花」。陳耀昌在臉書分享創作歷程，他回憶，他在2012年春天一趟屏東的「荷蘭公主廟」之行中，因看見廟邊船骸引發的好奇之心，進而影響「傀儡花」寫作、斯卡羅族群的重現，以及台灣影視史的重要里程碑。

荷蘭公主廟位於墾丁海灘附近的一座萬應公祠，廣播教父石川在微微笑廣播網《台灣在地文化》曾口述說這段荷蘭公主廟的故事，並也考據史蹟學者的推論，公主廟奉祀的不是荷蘭公主，而是370年前曾經發生過影響台灣歷史非常重大的「羅妹號事件」。

相傳明末清初（相當於荷治時期）時，荷蘭公主「瑪格麗特」為了尋找愛人「威雪林」而來到臺灣，船隻卻在大灣（即南灣）遇到風浪觸礁擱淺，船員發出求救煙火，引來當時的龜仔角（今社頂自然公園）部落的原住民襲擊遇害。

該廟位於墾丁海灘附近的一座萬應公祠，當地人俗稱八寶公主廟。祠內供奉一幅書有「荷公主女」之橫聯。1981年重修，成為一座「三合一」廟，主位拜萬應公，一旁拜土地公，一旁拜八寶公主，來慰問死者的亡靈。

但是研究歷史史蹟的學者推翻這說法，第一、學者反駁荷蘭並不是一個國王制度「沒有國王，哪有公主呢」?第二、學者說原住民是母系社會，不殺女性的。由此可見民間流傳的故事不一定是真的。

荷蘭公主廟之名從何而來?石川旁白說：歷史往往是戰贏的人寫….

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延伸閱讀 羅妹號事件