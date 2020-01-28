（作者鄭春鴻今年春天將在松山社區大學開設一門課「生命故事創作班」，已開始接受報名。請電洽松山社大02-27475431）

過年，你發了多少紅包啊？以前的父母會告誡女兒，千萬不要嫁給「吝嗇小氣」的男人，因為在天性中最難改變的就是「吝嗇小氣」。一個人吝嗇小氣跟他是不是富有、有沒有錢不見得相關，甚至與我們預想的結果相反。我們看到吝嗇小氣的人，一般都是比較有錢的人；相反地，我們看到樂於施捨、喜與人分享、慷慨大方的人，都不見得富裕。換句話說，吝嗇小氣的原因不一定是自己不夠用；慷慨大方的原因也不一定是自己錢太多。它可能源自於心理上的「不滿足」，也就是所謂的「稀缺性」（Scarcity）。

「稀缺性」是經濟學中的基本概念，意思是資源不滿足個人的需求。稀缺性對個人乃至社會來說，都是無可避免的。對於有些人，食物是稀缺的；對於有些人，愛情、友情是稀缺的。從整個社會的角度上看，地球上的許多資源是稀缺的，比如水、石油。不過老虎、獅子吃飽了，會在樹下撐著看羊群跑來跑出，也不會吃牠們；然而人類吃飽了，還會去多獵殺魚獸，把牠們曬乾晾起來，做成肉乾，以備吃個消夜、打打牙祭。

更令人感到汗顏，自從一切似乎都可以用金錢買到，人們不但用金錢去量化物質，比如食物、旅遊、住房等；也用金錢去量化親情、愛情、友情。這已經夠離譜了，而嚴重到無以復加的是即使手握的資源已經豐盛有餘了，還是一天到晚高喊「窮死了」，從不施捨助人，說是「善門難開」。把自己弄成一個像「囤積僻」的人，滿屋子所囤的銅板及紙幣都已發爛發臭了，還不知收拾，不但有礙觀瞻，還不堪聞問。

經濟學家穆來納森（Sendhil Mullainathan）和心理學家沙菲爾(Eldar Shafir)用心理學的實證研究重新解讀了經濟學的核心概念，資源稀缺發現貧窮和忙碌並不是簡單地因為缺少金錢和時間，而是一種心態和能力的匱乏。把「稀缺」界定為一個心理問題而不是資源問題， 這真是一個奇妙且深刻的視角。他們說，稀缺會俘獲一個人的大腦，使他過於關注稀缺的對象從而失去正常的判斷力，這恰恰會導致稀缺狀態進一步惡化而不是使它得到改善。因此，真正可怕的不是資源的稀缺，而是俘獲我們大腦的稀缺心態。

為什麼窮人會更窮、富人會更富、而拖延症患者永遠沒時間？針對這一現 象，社會學家稱之為「馬太效應」 (按才幹受責任的比喻是耶穌用來說明末日祂再來的事的一個比喻，記載於《馬太福音》)，經濟學家稱之為「稀缺現象」。心理學的解釋為什麼稀缺心態會讓我們無法擺脫稀缺？因為處於稀缺中的人們，其心智容量和認知能力會受到很大限制，從而導致了其習慣於應付匱乏的行為模式。 個人如何才能擺脫財務困境.組織如何才能重獲時間，而社會又如何才能幫助窮人？

破除貧窮的靈

那些天生就吝嗇小氣的人，心裡都有一個「貧窮的靈」。如何去破除貧窮的靈(Breaking the Spirit of Poverty ) ？首先，我們應該有心理建設，貧窮不是天生註定，不是上定命定的，反而是拒絕成為上帝創造並預定您所成為的樣式。貧窮不僅是實際經驗到匱乏，同時也是懼怕你將會缺乏。貧窮是你屈服在世界的靈及你的環境所逼迫你成為的樣式。換句話說，人人本都可以擺脫貧窮，只是你一直害怕自己會缺乏，認為你已經被富人打趴了，爬不起來了，你就一直貧窮下去。

貧窮可能通過各種各樣的手段產生。貧窮可能通過錯誤的權柄結構的壓迫發生(以賽亞書5:8) 。如果我們有貪婪或暴食的心思意念，貧窮也可能發生(箴言23:21) 。如果我們是疏懶或懶惰的，貧窮也可能發生(箴言24:33,34) 。匆忙會導致貧窮(箴言28:22) 。這發生在當我們陷入「快速致富」的計劃中。貧窮發生在當您抗拒主的祝福。

天底下只有四種事：重要且急迫的；不重要且不急迫的；不重要但急迫的；重要但不急迫的。人們不大會在前兩者上犯錯誤，但經常會在後兩者上犯錯誤：被急迫但不重要的事情占去有限的注意力、頻寬， 而忽視了重要但不急迫的事情。開春了，萬物甦醒了，讓我們想一想，有哪些我們生命中，有哪些重要但看似不急迫的事，被我們一直忽略呢？我們的人生，都擺對了順序嗎？與大家共勉。