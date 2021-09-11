中共放任小粉紅四處咬人，與清朝晚期義和團一個樣。當年，毛澤東為了保護自己權位，發動紅衛兵到處串連打砸搶。示意圖／擷自BBC中文網

在中國討生活的台灣演員張鈞甯，因為被翻底，早年曾經就讀中央大學，一篇碩士論文用了「我國」兩字，被小粉紅貼上台獨標籤，張鈞甯隨即在網路上回應「自己是中國人」，但是小粉紅仍然不放過，目前，張還在中國工作，有人在機場見到她面容憔悴，張鈞甯在中國六部作品被下架，老共新文革運動，已經掃到賺人民幣的台灣藝人。

香港演員謝霆鋒眼看苗頭不對，很是乖巧，宣佈放棄加拿大國籍，連最近演出《尚氣十環傳奇》的劉思慕，也掃到新文革暴風，劉思慕五歲就移民加拿大，受訪時自稱是加拿大人，也被貼上辱華標籤，好像全世界都變成中國領土，老共才會開心。

趙少康說：「中共搞小粉紅治國」，這是不了解中共，小粉紅數量再多，也就是擔任紅衛兵角色而已，網路上嚷嚷可以，只要不阻礙老共的權力，小粉紅根本沒有權力治國，充其量，也就是新文革運動的工具，中宣部只要一紙公文，下令刪帖，小粉紅就立即消失無蹤，現在放任小粉紅四處咬人，與清朝晚期義和團一個樣，當年，毛澤東為了保護自己權位，發動紅衛兵到處串連打砸搶，前年，為了選舉，台灣韓粉肆虐社會，後面主子才是重點，網路戰爭花樣雖多，基本上沒什麼不同。

蔡英文說：「不理解中共作法，中共放任小粉紅網軍攻擊，無助中台改善關係」，這種說法如果是裝瞎，也就罷了，中共拋棄陸委會窗口，已讀不回，就已經拋棄善意，現在只差何時用兵侵台而已，若不是美、日、澳、印四國擋著兵鋒，習近平早就揮軍攻台了，你還妄想改善關係，這種天真也不輸國民黨。

鼓動網軍小粉紅在文字上作怪，既是認知作戰，也是騷擾戰術，張在論文上書寫「我國」的意義，在於認同這個國家，所以變成小粉紅打擊對象，影星在社會上有一定影響力，打擊影星等於打擊台灣人對國家認同，就是網路戰爭主要目的，不管你認同台灣國或是中華民國，都是老共去國家化認知作戰標地，一旦台灣人喪失國家認同，就不可能保護自己的國家，這個道理很簡單。

中國對台灣未擁有主權

台灣內部雖然有國家認同衝突問題，台灣國和中華民國相持不下，但是，認同紅色中國，至少還停在10％左右，不會影響社會穩定，如果，台灣像克里米亞，超過70％自認自己是俄羅斯人，那麼台灣淪入跟克里米亞相同的命運，也就更快了。

國家認同也是主權象徵的重要因素，中共之所以到處宣稱擁有台灣主權，四處宣傳國共內戰尚未結束，目標就是合理化對台灣的侵略戰爭，因為這是主權國家內部事務，台灣的反制之道，就是召告世界：中國不擁有台灣主權，內部則應該減少認同差異。

所以，不要小看小粉紅的叫囂，當你和張鈞甯一樣，選擇屈服，就是小粉紅成功了，人民拋棄國家認同，等於拋棄被國家保護，歷史上，波蘭、立陶宛都曾經因為族群差異，降低國家認同感，被鄰國強權去國家化後，遭受併吞，二戰歷史殷鑑不遠啊。



中共之所以到處宣稱擁有台灣主權，四處宣傳國共內戰尚未結束，目標就是合理化對台灣的侵略戰爭。示意圖／擷自DW新聞影片