過去，中國的帝王只要出現天災，危害人民，帝王一定會「下罪己昭」，很顯然，習近平這一次不想背黑鍋。

2月16日，紅色黨媒《求是》，刊出一篇1月7日，習近平在中央常委的講話，文中透露，習近平在一月初，就已經下達命令給地方，積極防疫，但是，武漢地方政府卻在這段時間忙著開兩會，所以沒把防疫當作一會事，這篇文章被視為習近平不想背黑鍋，因為，1月23日武漢市長周先旺，發布封城命令後，對記者表示，「地方政府早在12月中，就已經把疫情上報中央，中央政府沒有授權，所以地方不敢說，所以才會拖延一個月，以至於春運時間，武漢走了五百萬人」，帶著病毒者不知道有多少，造成全國乃至全世界瘟疫擴散，周先旺不想背黑鍋，但是，習近平人馬應勇，被派到武漢掌權後，這一位先出面喊冤，打太極拳的周先旺市長，已經被失蹤。

習近平在這篇文章中，也意外透露出「生物安全法」立法的重要，不免又讓人聯想武漢生物實驗室的問題，從時間排序來分析，中共收到武漢肺炎傳染情資，是在12月中，這個時候，8名吹哨子醫師已經在「微信」群族中示警，所以，中共在1月3日向美國通知，我猜測，中共也同時向俄羅斯通知，這也是為什麼俄羅斯第一時間，就封鎖中俄邊界，俄羅斯的動作，應該不僅僅如此而已，基於中俄有好，俄羅斯派出生物專家到中國進行援助，這個動作肯定會做，這也是中共雖然通知美國，卻阻止美國專家進入中國的因素。

武漢實驗室被封口

外界質疑，「武漢肺炎」擴散，和武漢生物實驗室脫不了關係，主要根據一份內部文件，根據武漢實驗室這份內部文件，時間是1月2日，內容顯示，「上層下令，所有武漢實驗室人員，不准回答外界所謂『武漢肺炎』的相關詢問」，我們可以理解，12月中，地方醫師發現病毒疫情，依照專業程序，地方醫院在第一時間，肯定會通知武漢疾病控制中心，以及生物實驗室協助，假設瘟疫來源真的是華南海鮮市場，那麼武漢生物實驗室接到求助，本來就很正常，更沒理由把整個事件全面刪除，除非，這件事和武漢生物實驗室有關，必須杜絕悠悠之口，這是合理的懷疑。

但是，更直接的報告來自俄羅斯，根據前面所述，俄羅斯的科學家應該在第一時間，被中共邀請進入中國境內，參加病毒調查和研究，因此，2月3日，俄羅斯《真理報》刊登出，俄羅斯衛生部的內部文件證明，經過俄羅斯科學家第一手調查報告，刊登的名為，「預防，診斷，治療新冠病毒肺炎」，論文中指出，發生在武漢的肺炎病毒屬於人工合成，這份內部文件說，「武漢肺炎」的病毒，是一種中國蝙蝠所攜帶的SARS病毒，和另外一種SARS病毒，兩者重新組合的新型病毒，如果俄羅斯科學家的研究正確，剛好可以解釋，為何中國科學家許香果必須從加拿大「國家微生物實驗室」中盜取SARS病毒，回到中國，已經接受加拿大情報局調查的許香果，在2017年到2018年，曾經進出「武漢生物實驗室」五次之多，許香果如果沒有特殊任務，有必要經常跑到武漢生物實驗室嗎？

習江惡鬥百姓遭殃

武漢生物實驗室所長王延軼，先生舒紅兵是中科院院士，據傳舒紅兵是中科院副院長江綿恆的心腹，王延軼年紀很輕，就掌控1000多人的實驗室，背後其實是丈夫用力，因此，武漢生物實驗室，被視為是江派把持，所以，有關習江兩人惡鬥，把鬥爭延長到武漢生物實驗室，結果讓人民遭受池魚之殃，傳聞原因就是由此而來。

俄羅斯政府內部文件所揭露，這種兩種SARS經過人工合成的病毒，對於心肺疾病，高血壓，吸菸者有致命因素，致死比率來到25%，原因是病毒是透過人體中的ACE2細胞相互接收，而上訴三種人的ACE2細胞比較高，沒有吸菸的兒童比較低，所以呼籲上述三種人，必須特別小心不要被感染，更值得一提的是，被感染者雖然經過支持療法康復，但是，體內抗體相當不穩定，這也是痊癒者，仍然有可能再度被感染的因素，俄羅斯科學家也認為，利用康復者的血清注射，進行治療，由於抗體不穩定，因此有潛在風險。

俄羅斯科學家和美國CDC的專家都認定，「武漢肺炎」病毒是人工製造，有製造能力的只有武漢生物實驗室，基於地緣關係，武漢生物實驗室當然難逃瓜田李下之嫌，尤其是，一位來自東南交通大學的研究生黃燕玲，被揭露是「0號病人」，目前，實驗室出面闢謠，認為黃燕玲還活著，只是離開武漢而已，但是，相關黃燕玲的網頁資料卻已經消失，對於這位0號病人有兩種說法，第一種說法是，黃燕玲在取出實驗杯，不小心傾倒，自己沾上病毒感染死亡，送往殯儀館時把病毒傳給工人，另一種說法是這位研究員被蝙蝠攻擊，身上帶著病毒下班後，把病毒傳播出去，如此推理，也可以解釋，為什麼第一號病人沒有接觸華南市場的歷史，但是，不管那一種說法正確，除非武漢生物實驗室出面說明，否則這件黑幕，勢必在中共體制下石沉大海。