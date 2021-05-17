莊子〈愛馬篇〉說了這樣的故事：「一個人很愛他的馬，用好的飼料，把馬養在華麗的房子裡，擔心馬遭受風吹雨打，有一天，愛馬人看到馬蠅叮咬愛馬，心中不忍，於是用力拍打馬蠅，卻驚嚇了馬，馬放腿狂奔，不辨方向，終墬崖而亡。」

莊子說：「愛之足以害之。」

假裝愛台灣，長期以來是老共對台統戰技倆，先用飛彈，戰機嚇你，然後用惠台摸摸你的頭。

實際上，害台灣的文章語言，最近被正義包裝，開始傾巢而出了，目的無他，亂台灣也，只要台灣亂，老共侵台就有機可乘，這些文章就達到效果，仔細觀察，這些文章都很巧合和老共的對台機構宣傳呼應著。

前幾天，老共把外長吳釗燮列為台獨戰犯，隔幾天，老共又扯出彌天大謊說：老共特別照顧台灣人健康，所以台灣不需要加入WHA。中國外交部長，本於職責，當然以老共說謊回應，事實上，台灣人健康長期受到老共危害，神經敏感者還因為戰機擾台，罹患失眠症，結果就奇怪了，統派媒體不罵老共鴨霸，反而罵吳釗燮沒風度，罵美國幾個民主國家不够使力，保護台灣口惠實不至，轉換議題寫來頭頭是道，實在令人昏倒，難道反駁老共的謊言，也是禁忌，這樣的文章高明之處在於：既罵了台灣，又分化了民主盟友，一石二鳥。

中國千方百計阻台進世衛

台灣想走進世衛組織，方向一直不變，老共必然使盡力氣，阻擋台灣在國際上露臉，他就算撒銀子買票，控制非洲小國投下反對票，也在所不惜，因為台灣一旦在國際上露臉，對台灣安全多一份保障，對老共侵台多一份阻礙，道理很簡單。

上週，台灣疫情突然升高，因為更難應付的變種病毒，已經進入亞洲，亞太印度周邊國家，全部遭到病毒攻擊，台灣無法倖免，在此艱難時刻，恨台灣的統派紅色媒體名嘴，更是加入嘲諷行列，主張全台普篩，或向中共跪求疫苗言論也來了，問題是，老共疫苗能用嗎？

巴西，智利用了中共國疫苗，結果就擺在眼前，土耳其也用中共疫苗，疫情更嚴重，至今，西方國家仍然拒絕中共疫苗，並不會因為被老共控制的世衛核准而動搖。

不使用中共疫苗，法有明訂，擔心老共搞生化戰爭，不是對中共的成見，而是對敵人基本認識，何況老共故意放毒殘害全球，疑慮仍在，台灣不能不防。

若是基於一個更科學的根據：中共疫苗確實無效，世衛專家最近作了研究，比較目前施打疫苗最快的以色列和塞席爾兩國狀況，以色列施打輝瑞或莫德納，覆蓋率超過60％，而西方非島國塞席爾，人口十萬，覆蓋率超過60％，不同的是塞席爾過半數用中國疫苗，四成用AZ疫苗，施打結果卻相反，以色列成功降低了疫情，塞席爾卻更嚴重，證明對於已經變種病毒，中共的活性疫苗已經失去保護力，至少也不是宣稱的50％保護力。

台灣目前疫苗覆蓋率只有1％，就算目前疫情升溫，也沒有緊急到必需用中共疫苗的時刻，話說回來，老共真的送來疫苗，請問誰敢打？

台灣面對老共武嚇壓力，內有抗疫戰場，兩面作戰還算低估，事實上，台灣正遭到老共多方超限戰攻擊，資安單位剛公佈第一季，台灣遭到老共網路攻擊兩百萬次，還不包括內容農場發佈假訊息，外交戰上，老共透過疫苗搶奪台灣邦交國宏都拉斯，前幾天，新竹破獲專門收買台灣高科技的獵人頭公司，這是滲透科技戰爭，若加上每天由親共紅媒傳播的認知作戰，用愛包裝著，其實要害台灣，台灣早已經是混亂的戰場了，表面寧靜難掩實際的緊張，或者說，多數人民，仍然無法查覺超限戰爭的形態而已。

一年多來，台灣阻擋老共亂世陰謀，因為天下大亂，獨樂老共，台灣抗疫贏得國際讚美，相反的，老共當然心裡不是滋味，利用這次突然的疫情爆炸，正在幸災樂禍，想看台灣落入疫情地獄，台灣人必需打贏這場病毒戰爭，看清楚老共對台超限戰的陰謀。



作者指出，塞席爾過半數用中國疫苗，四成用AZ疫苗，塞席爾疫情卻更嚴重，證明對於已經變種病毒，中共的活性疫苗已經失去保護力，至少也不是宣稱的50％保護力。圖為塞席爾共和國的首都維多利亞（Victoria）。擷自維基百科，公有領域