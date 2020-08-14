陳永興醫師《我的人生交響曲:七十自述》16日(日)下午2點將在高雄文學館與洪博學新書《一個人的行腳》舉行高雄場的聯合發表會。

陳永興醫師《我的人生交響曲:七十自述》16日(日)下午2點將在高雄文學館與洪博學新書《一個人的行腳》舉行高雄場的聯合發表會。歡迎讀者踴躍參加！

詳情可上高雄文學館臉書活動訊息。

陳永興醫師與資深媒體人洪博學日前在台大校友會會館舉行首場發表會，現場座無虛席迴響熱烈，包含國安會前秘書長康寧祥、前司法院副院長城仲模、總統府資政吳澧培、前僑委會主委張富美與台灣史研究泰斗李筱峰、陳芳明…等涵蓋文化、醫界、政界等各領域台灣菁英與台派戰友齊聚一堂。

「今日與會者每一位都很重要」！陳永興在致詞說明該書的52分鐘，如導讀該書般全面介紹與會者與他在各時期結識、與為台灣奮鬥的努力，每位與會者在其人生七十交響曲如跳動音符串成為共同理想民主前進的旋律與樂章。

陳永興獨特的介紹導讀該書與現場與會呼應各時期出現的人物，他從介紹其就讀小學的同窗同學、現任杜聰明紀念基金會董事長杜武青講起，陳永興還特別提及中研院正在解讀「杜聰明日記」。

杜聰明是台灣第一位醫學博士，戰後還代表接收帝大(台大)醫學院、擔任院長和台大代理校長，並創辦高醫。陳永興推崇杜聰明是全台灣最會蒐集資料的人，杜聰明享年94歲，從日治到戰後所蒐集資料與其一生寫的日記是台灣最豐富、重要且寶貴的醫學史

※上網民報之聲影音52分鐘，陳永興獨特致詞52分鐘介紹其人生七十各時期與書中每一位都很重要的人物….

https://www.youtube.com/watch?v=1OUEDa98-Fo&t=1041s

https://www.youtube.com/watch?v=IfDVVVkN4rc&t=103s

尤值一提的是《我的人生交響曲:陳永興七十自述》書中附有QR CODE精彩影音連結，除了文字記錄，還能聽聽陳醫師本人親口述說，從黨外至今一路追逐社會正義與打造國家路不變的堅持。這也是陳永興第一本影音口述史。

※8／16 洪博學ｘ陳永興：聯合新書發表會

星期日，下午2:00 – 下午4:00

高雄文學館 Kaohsiung Literary Museum 主辦(官網臉書-活動)

801 高雄市民生二路39號

https://www.facebook.com/events/214247319941080/

(民視快新聞影音8/11)

(民視新聞網8/11)

回顧台灣社會變遷與改革 陳永興70歲生日推傳記新書

https://www.ftvnews.com.tw/news/detail/2020811L14M1

(中央廣播電台8/11)

人權醫師陳永興新書披露當年推動平反二二八 美國會議員關切才逃過逮捕

https://www.rti.org.tw/news/view/id/2075648?fbclid=IwAR1JesVNqtfh0HGCwDK-Rs3jX71AicaK9U7h8lFD2ZwFJlea6i25QAdVed8#.XzK-vXBnU1M.facebook

(中央社8/11)

人權醫師陳永興出書 分享平反二二八事件心路歷程…..

https://www.cna.com.tw/news/aipl/202008110305.aspx