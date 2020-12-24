序言

台灣人一定要記住，不要以為政治與我無關，等到政治的死神來到時，你已經沒救了。記住：德國牧師馬丁．尼穆勒（Martin Niemoeller，1892〜1984 ）的話。他寫於1945年的那段懺悔詩：

「納粹殺共產黨時，我沒有出聲，因為我不是共產黨員；納粹殺猶太人時，我沒有出聲， 因為我不是猶太人；納粹追殺工會成員時，我沒有說話，因為我不是工會成員；納粹殺天主教徒時，我沒有出聲，因為我是新教徒；最後當納粹開始對付我時，已經沒有人能站起來為我說話 了。」

（英文原文）

They came first for the Communists, and I didn’t speak up because I wasn’t a Communist. Then they came for the Jews, and I didn’t speak up because I wasn’t a Jew. Then they came for the trade unionists, and I didn’t speak up because I wasn’t a trade unionist. Then they came for the Catholics, and I didn’t speak up because I was a Protestant. Then they came for me, and by that time no one was left to speak up. —by Rev. Martin Niemoller（1892〜1984）

前台北市文化局局長龍應台說，不要以為你是大學教授，所以做研究比較重要；不要以為你是殺豬的，所以沒有人會聽你的話；也不要以為你是個學生，不夠資格管社會的事。你今天不生氣，不站出來說話，明天你—還有我、還有你我的下一代，就要成為沈默的犧牲者、受害人。

我們每個國民應該有的基本認知是：每個人都脫離不了政治的掌控。一個冷漠的旁觀者，眼睜睜目睹暴政迫害人權、橫行無忌，卻基於自私 和獨善其身的理由保持緘默，終極的下場是無所倖免，同歸於盡；因為極權暴政的天羅地網，絕 對不可能寬容任何異議者存在的。至於沒有異議的，也未必保證不出事。228事件時，國民黨政府 將台灣菁英殘害殆盡，戒嚴也戒嚴幾十年，使得台灣人對政治冷漠，父母都教小孩子有耳無嘴，只要賺錢就好。解嚴多年，還是有人不關心政治。問題是我們當然可以不談政治，不管政治，但我們日日生活都在政治掌控中。作為一個負責 任的老百姓，有必要關心政治，互相討論切磋，交換意見，進而監督政府。這也是每一個國民的義務。

編著者 克林肯 誠意啟事

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作者：台灣人一定要記住，不要以為政治與我無關，等到政治的死神來到時，你已經沒救了。圖／民報合成