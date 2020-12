序言

台灣人一定要記住,不要以為政治與我無關,等到政治的死神來到時,你已經沒救了。記住:德國牧師馬丁.尼穆勒(Martin Niemoeller,1892〜1984 )的話。他寫於1945年的那段懺悔詩:

「納粹殺共產黨時,我沒有出聲,因為我不是共產黨員;納粹殺猶太人時,我沒有出聲, 因為我不是猶太人;納粹追殺工會成員時,我沒有說話,因為我不是工會成員;納粹殺天主教徒時,我沒有出聲,因為我是新教徒;最後當納粹開始對付我時,已經沒有人能站起來為我說話 了。」

(英文原文)

They came first for the Communists, and I didn’t speak up because I wasn’t a Communist. Then they came for the Jews, and I didn’t speak up because I wasn’t a Jew. Then they came for the trade unionists, and I didn’t speak up because I wasn’t a trade unionist. Then they came for the Catholics, and I didn’t speak up because I was a Protestant. Then they came for me, and by that time no one was left to speak up. —by Rev. Martin Niemoller(1892〜1984)

前台北市文化局局長龍應台說,不要以為你是大學教授,所以做研究比較重要;不要以為你是殺豬的,所以沒有人會聽你的話;也不要以為你是個學生,不夠資格管社會的事。你今天不生氣,不站出來說話,明天你—還有我、還有你我的下一代,就要成為沈默的犧牲者、受害人。

我們每個國民應該有的基本認知是:每個人都脫離不了政治的掌控。一個冷漠的旁觀者,眼睜睜目睹暴政迫害人權、橫行無忌,卻基於自私 和獨善其身的理由保持緘默,終極的下場是無所倖免,同歸於盡;因為極權暴政的天羅地網,絕 對不可能寬容任何異議者存在的。至於沒有異議的,也未必保證不出事。228事件時,國民黨政府 將台灣菁英殘害殆盡,戒嚴也戒嚴幾十年,使得台灣人對政治冷漠,父母都教小孩子有耳無嘴,只要賺錢就好。解嚴多年,還是有人不關心政治。問題是我們當然可以不談政治,不管政治,但我們日日生活都在政治掌控中。作為一個負責 任的老百姓,有必要關心政治,互相討論切磋,交換意見,進而監督政府。這也是每一個國民的義務。

