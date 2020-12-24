新聞標題【民報】【民報書摘】中共，你們欺負台灣人還不夠嗎？
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【民報書摘】中共，你們欺負台灣人還不夠嗎？

2020-12-24 11:00
作者：克林肯　編著　
譯者：
出版社：前衛出版社
出版日期：2020-11-10
官方網址：

台灣與中國從來都不是「一家親」

對台灣的惡意攻擊與阻饒，皆來自西邊的中國

台灣身處太平洋的第一島鏈，中國處心積慮要拿下台灣，把紅色勢力進犯到西太平洋，牽制住東亞各國，挑戰以美國為首的民主國家，進而破壞區域和平。而中國如果拿下台灣，對內能壓制「藏獨」、「港獨」、「疆獨」勢力，對外能向全世界展現中國的勝利，這樣的結果，對台灣無疑是一大浩劫，台灣人能接受嗎？

本書列舉中國共產黨對台灣的惡行惡狀，以及台灣身為一個中型國家，絕對不接受中國的統一行為，而也提及台灣未來應該努力的方向，應是積極爭取參與國際組織、結盟他國、加強亞太地區的安全防衛，得以確保目前實質獨立之地位，同時也爭取國際社會的支持，以達到法理獨立的目的。

序言

台灣人一定要記住，不要以為政治與我無關，等到政治的死神來到時，你已經沒救了。記住：德國牧師馬丁．尼穆勒（Martin Niemoeller，1892〜1984 ）的話。他寫於1945年的那段懺悔詩：

「納粹殺共產黨時，我沒有出聲，因為我不是共產黨員；納粹殺猶太人時，我沒有出聲， 因為我不是猶太人；納粹追殺工會成員時，我沒有說話，因為我不是工會成員；納粹殺天主教徒時，我沒有出聲，因為我是新教徒；最後當納粹開始對付我時，已經沒有人能站起來為我說話 了。」

（英文原文）

They came  first  for  the  Communists, and I didn’t  speak  up  because I wasn’t   a  Communist. Then  they  came  for  the  Jews,  and  I didn’t  speak  up because I wasn’t  a Jew. Then  they  came  for the trade unionists, and  I didn’t  speak  up  because I wasn’t  a trade  unionist. Then  they  came  for  the  Catholics, and  I didn’t  speak  up  because I was  a  Protestant. Then  they  came  for  me,  and  by  that  time  no  one was  left  to speak  up.  —by  Rev.  Martin  Niemoller（1892〜1984）

前台北市文化局局長龍應台說，不要以為你是大學教授，所以做研究比較重要；不要以為你是殺豬的，所以沒有人會聽你的話；也不要以為你是個學生，不夠資格管社會的事。你今天不生氣，不站出來說話，明天你—還有我、還有你我的下一代，就要成為沈默的犧牲者、受害人。

我們每個國民應該有的基本認知是：每個人都脫離不了政治的掌控。一個冷漠的旁觀者，眼睜睜目睹暴政迫害人權、橫行無忌，卻基於自私 和獨善其身的理由保持緘默，終極的下場是無所倖免，同歸於盡；因為極權暴政的天羅地網，絕 對不可能寬容任何異議者存在的。至於沒有異議的，也未必保證不出事。228事件時，國民黨政府 將台灣菁英殘害殆盡，戒嚴也戒嚴幾十年，使得台灣人對政治冷漠，父母都教小孩子有耳無嘴，只要賺錢就好。解嚴多年，還是有人不關心政治。問題是我們當然可以不談政治，不管政治，但我們日日生活都在政治掌控中。作為一個負責 任的老百姓，有必要關心政治，互相討論切磋，交換意見，進而監督政府。這也是每一個國民的義務。

編著者 克林肯 誠意啟事

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3. 為讓各界對中國及台灣局勢多所 了解，本書歡迎團體與善心人士 熱心助印，以廣為流傳。

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作者：台灣人一定要記住，不要以為政治與我無關，等到政治的死神來到時，你已經沒救了。圖／民報合成

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