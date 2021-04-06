作者指出，日本的高速公路逢山穿洞遇水架橋到北海道，義大利的公路建設鬼斧神工，好像雲霄飛車，也沒有人說他們破壞環境。圖為日本道央道深川系統交流道下行線（旭川方向）（2008年4月），擷自維基百科，公有領域

我最在乎的就是人民的寶貴生命！興建北花高速鐵路和蘇花高速公路才是徹底解決花東交通問題斧底抽薪的辦法。當然現在就是完成蘇花改的最後一哩路，名叫蘇花安；環保團體囂張到藍綠兩黨都只能拐彎抹角偷偷摸摸建設。

打開天窗說亮話！其實絕大部份的反對力量都是環保團體，台灣假掰不讀書不長進沽名釣譽的環保團體一堆；台灣假掰的環保團體沒有常識，沒有出國，也可以多看電視；日本的高速公路逢山穿洞遇水架橋到北海道，義大利的公路建設鬼斧神工，好像雲霄飛車；人家先進國家都專門在破壞環境嗎？

大山大海邊邊角角打個山洞，對整個國家公園是有多少環境破壞？台灣只追求單一價值觀，並且把自己追求的理想無限上綱的環保團體太多了；他們早已成為台灣進步的絆腳石，沒有任何道德制高點。

人命關天請關心東部人權益

在幾十年前支持台灣高鐵、雪山隧道、北宜高速公路和反核四，就好像今天支持北花高速鐵路和蘇花高速公路一樣；當年反對的民眾和媒體們，今天都選擇性忘記你們當年曾經多麼義正嚴詞的反對！

沒人敢說的，我來說！許多花東人其實內心真的很討厭很幹環保團體；簡單一句話，東部民眾的敵人，不是國民黨也不是民進黨，是假掰的環保團體！

我反對環保團體，我支持北花高速鐵路，我贊成北花高速公路，有太多反對的人都住在台北，他們不了解别人的痛苦，他們把自己的道德觀建立在別人的痛苦上！其實你們一點道德也沒有。人命關天你們知道嗎？

為東部民眾，挺身和假掰的環團戰鬥，是我們無可推卸的責任。救人一命，勝造七級浮屠；感恩所有的救難團隊。感恩！