世界貿易組織（WTO）位於瑞士日內瓦的總部。圖／擷自WTO臉書

世界貿易組織警告說，由於汽車市場、貨櫃運輸和出口訂單出現坍塌性下滑，全球貿易「可能會在今年上半年急速下降。」

世貿組織在周三發布的季報告《全球貿易晴雨表》中指出，貨物貿易指數急速下跌到87.6。該指數的基線值是100，低於100就意味著萎縮。

世貿組織強調，該指標的當前水平是自2016年7月開始記錄以來的最低值。

晴雨表指數涵蓋前瞻性經濟指數，如出口訂單、國際空運量、貨櫃港口吞吐量、汽車的產銷以及電子元件和農業原材料等。

報告說：「所有這些數據都低於趨勢水平。該指數在今年2月份是95.5。晴雨表中的所有指數目前都在趨勢線以下。汽車產品指數為79.7，在各項指數中是最低的。主要經濟體的汽車銷售數據都處於崩潰狀態。出口訂單指數急劇下滑，只有83.3，這將意味著貿易增長疲軟的情況短期內不會改變。」

世貿組織之前曾經預測，新冠病毒疫情會導致全球貿易今年萎縮13%到32%，這取決於人類需要多長時間控制疫情。

瑞士聖加侖大學研究人員編制的全球貿易警報說，目前有90多個國家對糧食或醫療物資實施了出口限制，這將進一步增加對貿易活動的壓力。

報告說，美國和中國簽署的階段性貿易協議原本估計會對兩國的雙邊貿易產生一定的推動作用，但在疫情的衝擊下，供應鏈發生變化，使得預期的貿易增長也沒有實現。

此外，中國最近對澳大利亞牛肉和大麥加徵反傾銷稅也遏制了貿易的發展。中國採取這一措施之前曾對澳大利亞推動對新冠病毒源頭進行獨立調查發出警告，稱如果澳方繼續下去將會受到中方的經濟報復。

世貿組織說：「主要經濟體貿易緊張持續不斷，經濟活動放緩，遲滯了貿易的增長。」