安得烈慈善協會近日審核通過108學年度獎（助）學金獲獎名單，總計有來自台灣各地的131名清寒優秀學子，經過嚴格的初、複審查之後，獲得優渥的獎（助）學金，安得烈慈善協會自14日起，分別在台北、台中、台南及高雄等地區舉辦頒獎典禮，並邀請家長一起參與，期望透過獎助金的發放，鼓勵清寒優秀的學子專心向學、發展專長。

安得烈慈善協會成立於2011年8月，致力台灣弱勢家庭的關懷工作，幫助弱勢兒少健康成長，並藉由「食物銀行計畫」，幫助弱勢家庭兒少免於飢餓，還推動「培鷹計畫」，幫助清寒資優學生順利完成學業或才藝培育訓練，以及具備良好的品格操守。

安得烈慈善協會108學年度獎（助）學金頒獎典禮於14日率先在台北天成飯店登場，由協會羅紹和執行長主持，同時邀請共同支持獎（助）學金的台北市龍華扶輪社社長張德榮先生及社友代表多人出席頒獎典禮。

羅紹和表示，安得烈慈善協會自106學年度起推動「培鷹計畫」，藉由頒發獎（助）學金的方式，鼓勵及幫助家境清寒、學業或才能表現優秀的學子完成學業或專業的培育訓練。108學年度計有131位清寒、優秀的同學獲獎，這些同學的家庭雖有經濟困難，但仍勤奮向學，或是在才能領域上努力不懈，是值得栽培的優秀學生。龍華扶輪社自108學年度起每年贊助獎（助）學金，幫助清寒優秀的同學可以安心就學。



安得烈慈善協會頒發108學年度獎學金。圖／安得烈慈善協會

獲獎學生中有許多感人的故事，一位來自單親家庭的蔡同學，因為體恤媽媽獨力承擔家計的辛勞，自國中到高中未曾補習，都憑自己的認真求學，始終維持著全校第一名的成績，高中畢業後如願的考上台大醫學系，計畫未來返鄉服務，盡一份心力改善偏鄉的醫療及教育環境，以延續善的循環，並且報答母親、外婆的養育之恩及社會大眾對他們的幫助。

另外一位得獎的汪同學，她自幼和行動不便的父親相依為命，雖然平常要照顧父親並且打點家裡的大小事，使得學習之路格外辛苦，但她從不輕言放棄，今年也考上文化大學的大眾傳播學系。汪同學表示，她非常感謝安得烈慈善協會在他們遇到困難時伸出援手，讓她和父親可以平安生活，更讓她可以專心準備課業。

羅紹和特別鼓勵所有獲獎同學要用感恩的心，將這份來自社會大眾的愛心與幫助轉換成奮鬥的力量，並且在各自的領域上發揮長才，未來能成為各自領域中的翹楚，日後也能回饋社會，幫助需要的人。

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