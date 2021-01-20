川普政府星期二（1月19日）宣布，中國在新疆對維吾爾人犯下了種族滅族和反人類罪。美國國務卿蓬佩奧也在自己的推特上貼文。圖／擷自國務院flickr、蓬佩奧推特，民報合成

川普政府星期二（1月19日）宣布，中國在新疆對維吾爾人犯下了種族滅族和反人類罪。

美國國務卿蓬佩奧在推特上說：「我決定，中華人民共和國在新疆針對維吾爾穆斯林和其他宗教和少數族裔犯下了種族滅族和反人類罪。這些行為是對中國人民和世界各地所有文明國家的侮辱。中華人民共和國和中共必須被問責。」

蓬佩奧在一份聲明中說，詳盡的記錄證實，這些行為至少在2017年3月就開始了，包括任意拘押100多萬維吾爾和其他民族和宗教少數族裔，強制節育，對大多數被任意拘押的人士動用酷刑，強制勞動，限制宗教、言論和遷移自由。

聲明說，中共不但不允許國際觀察員不受阻礙地進入新疆，譴責有關當地局勢惡化的可信報導，還泡製有關維吾爾人幸福參與教育、反恐、脫貧和女性賦權項目的敘事，同時又向本國民眾傳播維吾爾人是惡性腫瘤、其信仰是傳染病等邪惡信息。

蓬佩奧在一份聲明中說：「在認真審視現有事實之後，我認定，中華人民共和國在中共指示和控制下，在新疆對占多數人口的維吾爾穆斯林和其他宗教少數族裔犯下了種族滅絕。」

他還說：「我相信，這場種族滅絕還在進行當中，我們正在目睹中共黨國摧毀維吾爾人的系統性企圖。」

蓬佩奧說，美方呼籲中國立即釋放所有被任意拘押的人士，廢除監禁拘押系統以及停止對維吾爾和其他少數族裔的迫害。

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）共同主席、佛羅里達州參議員魯比奧在一份聲明中說：「對於中國共產黨針對維吾爾和其他穆斯林少數族裔犯下的可怕罪行，川普政府做出了正確之事，用了恰當的名字來稱呼：反人類罪和種族滅絕。國務院今天的認定是向問責和正義邁出的重要一步，正如我們在2021財年撥款法案中所囊括的一樣。在中國政府手下正在發生的罪行是一場人類悲劇，需要國際社會的立即回應。這些認定要求接下來的行政當局、國會和我們的盟友們採取行動。我們必須確保美國和自由國家盡我們所能，結束這些暴行，確保這將繼續是美國對華政策的一項重要議程。」

來自內布拉斯加州的美國聯邦參議員本·薩斯說，「這個決定是好的，是正確的，但為時已晚。美國沒有認真對待維吾爾人面臨的種族滅絕，川普政府中許多人想主要從貿易赤字來談論中國，而拜登政府中的許多人想談中國只是競爭對手。中國共產黨是進行種族滅絕的獨裁政權，習近平是邪惡的。美國有義務直面這一挑戰，並且與那些被強姦和被酷刑的新疆維吾爾人站在一起」。

路透社報導說，蓬佩奧做出這項宣布之前，國務院內部對此進行了激烈的討論。美國國會12月27日通過的法案要求美國行政當局在90天內確定，針對維吾爾人和其他少數族裔的強迫勞動和其他指控是否構成反人類罪和種族滅絕罪。

一名美國官員在電話簡報會上表示，這不是一個輕易做出的決定。經過了很多程序和很多分析。國務卿認定，這是我們當下需要採用的工具，以便推動這項非常重要的事業。」

中國在新疆對待維吾爾人的方式一直受到國際社會的譴責，尤其是再教育營和強迫勞動。但是北京否認相關指控，稱那些是職業培訓中心，目的是反恐和改善就業。

蓬佩奧星期二的宣布距離拜登政府上任只剩一天時間。在新疆問題上，拜登團隊在競選期間曾表示，中國政府在新疆的所作所為構成種族滅絕。

即將離任的川普政府最近一周以來還針對中共還出台了多項措施，包括再對多名中港官員實施制裁，將更多中國企業列入黑名單，解除美台官員交流的自我設限等等。蓬佩奧表示，這些舉措都不是倉促做出，而是經過了深思，目的是應對中共構成的威脅。

蓬佩奧在星期二的聲明中呼籲所有適宜的多邊和相關司法機構與美國一道，推動對犯下這些罪行的人進行問責。他表示，國務院會繼續調查和蒐集相關信息，並在法律允許範圍內將相關證據向有關當局和國際社會開放。

他說：「我們不會保持沉默。如果中國共產黨被允許對自己的人民犯下種族滅絕和反人類罪，可想而知它將會在不久的將來對自由世界更膽大妄為。」