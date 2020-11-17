高市大同國小上月在高市體促會足球賽，男足繼去年再獲亞軍，女足首參賽獲冠軍。大同國小在校門口掛上獲勝的慶賀布條與隊員。(圖/陳俊廷)

高市大同國小上月在高市體促會足球賽，男足繼去年再獲亞軍，女足首參賽獲冠軍。男女足隊在非體育班競賽中，兵分兩路創下非凡的戰績，小校足球大驚奇！令各界刮目相看。

今年是高雄建制百年，大同國小從日治至今，因位居高雄市文教、商業核心區的地理優勢，當前位居中央公園與美麗島捷運的中間，在高雄百年發展中是歷史名校。惟目前少子化嚴重，大同當前如六年級學童僅2班，1班約15人，男女約各半，學童數雖少，但發展足球歷李明堂、林鶴貞與當前陳詠禎等三任校長，此次在體促會大賽踢出史上最佳績。

高雄足球，加油！高市長陳其邁今年9月曾在其官網影片說：「足球運動現在很熱門，十幾個學校有專任教練」！他強調，緊來拚！

見諸當前足球運動「從小扎根」國小真的很熱門。體促會足球賽屬於教育局主辦的年度大賽，大同國小男足在去年獲得亞軍，今年拚冠雖未成，但蟬聯亞軍已看見實力。尤難能可貴的是大同國小無體育班，在教練黃睿暘帶領下常在假日與有體育班的外校進行訓練賽，暑假甚至安排遠赴花東移地訓練，大同足球隊不論與體育班或外縣市足球名校對戰，拚搏勝負幾都在PK伯仲間。

話說大同國小約從六、七年前李明堂校長鼓勵成立社團開啟少年足球發展，今年這一批六年級的少年足球菁英，很多球員都是從大同國小附設幼兒園就開始接受日本教練的專業訓練；隨後，歷林鶴貞校長成立校隊，在去年男足奪亞軍！斬獲頭角衝進領先群；今年校長陳詠禎上任，男蟬聯亞軍，女足則首參賽便衝第一！大同少年足球今年戰績非凡，其來有自。

大同國小學生人數少，但很多球員踢足球的球齡已超逾六年，目前還在為這學期與明年下學期的眾多足球賽而努力訓練。大同男足球隊的學童未來升上國中，有的在新興國中，但眾多主力都將集中在五福國中，雖然五福尚無足球校隊，但未來因應趨勢，成立球隊或社團延續足球夢或也可期。

※大同國小在校門口掛上獲勝的慶賀布條與隊員：

六年級女子組冠軍

鄭嵐心、張雅軒、葉姿而、吳欣穎、紅沁緹、杜盈璇、何雨寧、林祺珈、蔡紋娟、郭靖、蔡惜汝

六年級男子組亞軍

蔡季翰、蔡季錡、周家俊、王品寓、陳信鋐、陳鏡絃、李子戊、蔡旻霖、蔡旻儒、侯宥安、林幼霆

指導教練黃睿暘

(附註：大同國小)

位於中央公園與美麗島捷運中間的高雄市新興區大同國小，創立於民國二十四年，日治時期首任校長為本木喜三郎，終戰光復後，歷任校長包括省建設廳長李存敬等均為高雄社會賢達。該校因位居高雄市文教、商業核心區，伴隨高雄歷史發展，一如轄區的新興分局被稱高雄第一分局，大同國小有高雄第一名的美譽。在民國50年代，每個年級曾經高達17班，每班人數逾75人，全校近百班，學生人數高達8千人，每到放學鐘聲響起，接送學童的家長伴隨學校教職員動輒萬人，蔚為壯觀。

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