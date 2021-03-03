《台灣醫界人物百人傳》發掘108位影響台灣深遠但已不在人間的醫界傑出人物。陳永興日前在發表會專題演講介紹書中醫界前輩典範人物。台灣第一位醫學博士是杜聰明。第二位醫學博士是施江南。地點/高雄歷史博物館。(圖/陳俊廷)

台灣第一位醫學博士是杜聰明。第二位醫學博士是施江南。陳永興說：施江東、施江西、施江南、施江北「東西南北」其中有三個醫生攏很優秀。

施江南，台灣彰化鹿港人，家中有四兄弟，分別以「江東」、「江西」、「江南」、「江北」命名，前三位都是醫生，老四江北，則是法學專家。(施江北：年少即赴京都同志社中學讀書，後來畢業於東京帝大法科。)

《台灣醫界人物百人傳》發掘108位影響台灣深遠但已不在人間的醫界傑出人物。陳永興日前在發表會專題演講介紹書中醫界前輩典範人物。該書為陳永興醫師多年來蒐集醫界人物的故事，透過講學、專欄，向社會傳達這些重要的人物事蹟。

民報2017年2月26日陳永興在專欄為文：「為台籍兵找生路、在法庭上講真話 施江南醫師卻因此命喪228」。施家四名兄弟中，以老三施江南最負盛名。1924年台北醫學專門學校畢業，轉赴京都帝國大學醫學部專攻內科。

施江南1930年獲得京都大學的醫學博士，是日治時代第二位獲得醫學博士的臺灣人，在京都帝大附屬醫院任職。在京都帝大附屬醫院任職。1931年返台於母校任講師，1935年4月升任該校教授，1935年7月於台北市建成町開「四方醫院」，專治內兒科。

為了台籍日本兵的生計 向陳儀、柯遠芬陳情

施江南在醫界的聲望甚高，多有參與社會政治活動，1940年當選日治時代的臺北州議員、「皇民奉公會」中央本部參事、「台灣奉公醫師團」本部理事。戰後曾任「臺北市醫師公會」副會長、「台灣省科學振興會」主席。也致力為台籍日本兵回台而奔走，與兄長和當地士紳組成鹿港街海外同胞救濟會，向行政長官陳儀陳情，希望政府能協助因戰爭流落海外的台灣人返鄉。

施江南很關心在二戰時被徵召的海外台灣兵，這些人回來之後，很多沒工作、沒飯吃，為此施江南去找柯遠芬（警總參謀長），柯竟說：『你們台灣人吃日本人剩的就夠了』。聽說施江南當面回斥柯遠芬，甚至返家後還氣呼呼。

後來，228之前發生了一件『迎婦產科』事件。這醫院曾替國軍七十軍的一位軍官妻子（罹癌）開刀，這女病患因注射盤尼西林、反應不良而不治死亡。軍官不放過醫院，就打起官司。

醫師公會委託李瑞漢律師為被告辯護，審判結果是醫院勝訴，法院判決病患之死為『不可抗拒』、醫院不須賠償。

施江南也是出庭作證的醫生之一，他說錯不在醫生（加黃朝生、徐春卿和李仁貴聯保迎教授），在這次作證之後，施江南可說是嚴重得罪軍方，讓軍方自此懷恨在心。

另外，也有資料指出，據其老友李道南口述，施江南之所以遇害，乃因為曾經得罪過一位前來求診的軍人所致。

臥病在床 事件中亦無激烈言行 仍難逃國家殺戮命運

不管如何，施江南幾度基於義憤而與軍方結下樑子，或許就埋下了日後被報復的殺機。事情到了1947年二二八事件，施江南在3月初被推為「228事件處理委員會」委員，但他其實並非處委會要角，也沒有激烈的言行，他個人當時甚至因患瘧疾臥病在床，卻在3月11日晚上八點左右，有人來敲醫院門說要看病，撞壞兩扇門闖入醫院，抓走施江南，迄今屍骨下落不明，如何遇害始終未白。施江南失蹤，生死不明，令家族心灰意冷，轉而選擇離開鹿港或低調淡出。

施江南熱愛台灣，為台灣社會盡心盡力，為公義公理犧牲奉獻的精神，值得台灣人學習敬仰。在行醫之餘參與社會運動，救援台籍日兵並培養其謀生能力，秉持醫師的人道精神，乃行醫者典範。

10多年前，施家在整建祖墳過程中，經國史館台灣文獻館及相關人士的遊說之下，施江南遺孀及後代同意在鹿港施家墓園，設置「第七代江南公二二八罹難紀念碑」，這或許是唯一私人設置的紀念碑，也稍稍彌補彰化縣沒有設立二二八紀念碑的遺憾。