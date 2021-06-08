作者指出，6月4日中共軍機繞台，日航卻送來一百二十四萬劑疫苗。國民黨的作為是隔海唱和配合中共壓制台灣，恐是提早要被台灣人掃進歷史灰燼中。示意圖／擷自國防部、公視新聞影片，民報合成

郭正亮批評蔡政府：「想繞過復星醫藥，直接跟德國原廠洽談，當初BNT、莫德納都有來找台灣投資，為何不投資？若不想被納入大中華區，當時應投資BNT、莫德納。直接跟BNT、莫德納洽談，不要跟代理商談，這完全沒有知識，這就是騙人！」怪哉！郭正亮曾是上屆民進黨籍不分區立委，拆自家政府的台？台灣就算不具備完整國格，但也是世界貿易組織WTO一員，具有相當實力的經濟體，跟國外貿易，何時須經過中國？再說，連投資國產疫苗，讓台灣能不受制於他國，國民黨都鬧不完，若之前投資BNT、莫德納，藍營大概又要吵什麼圖利他國，記得去年蔣萬安是主張疫苗國產，怎麼現在全黨都鬧著要購買中國疫苗？

六四天安門日，記者問國民黨有何話要說？國民黨說：我們今天記者會只談疫苗。國民黨只批政府疫苗不夠，國產疫苗沒經過三期實驗，抹黑政府圖利高端疫苗炒股票……怎就是不敢批中共一句？對比一下：6月4日中共軍機繞台，日航卻送來一百二十四萬劑疫苗。國民黨要想隔海唱和配合中共壓制台灣，恐是提早要被台灣人掃進歷史灰燼中。

回到原點又是台灣國格的問題

關於台灣購買不到德國BNT疫苗種種新聞，我和人在德國漢堡的生物科技專家我的三舅李健夫請教，曾任歐洲台灣同鄉會主席、僑務委員、歐洲台獨聯盟主席，白色恐怖時期黑名單的背景，當然綠，然他的回答讓我很震撼，「BNT決不可能與台灣訂約，因為大中華區已經有上海的復星醫藥做總代理了。」我反問那為何郭台銘說可以透過永齡基金會則直接向德國拿，他回：「政府和大企業合作爭取很好，但還是說空話，難。」

三舅旅居德國四十多年也從事醫藥研發，他回：「凡是雙邊或多邊條約的訂立，或是簽约都必須依法行事，否則違約的一方，必將吃下違約的處罰及賠償的責任。數十年來臺灣多以中華台北自居，台灣是地名而己。再說商談與簽約是兩碼事。」

「在德國全用自己研發的BNT疫苗接種，從無問題發生。」「疫苗有多餘且將要過期，而謊稱品質有問題？若真有問題大可依合約向出售方求償。更不可轉售給別人。台灣應理性面對，德國是個守法的民族。」這樣的回答令我訝異，如此說來香港代理的德國BNT疫苗（復必泰）是不應該有問題？但香港人為何接種意願不高？而BNT已授權上海復星為大中華代理區，台灣就必須置於大中華區下？

回到原點又是台灣國格的問題！德國向中國妥協低頭，還是政治問題。

假議題：地方包圍中央，藍營總是前後矛盾

國民黨疫苗鬧劇一波接一波，最近每天繞行總統府兩次，還擾的警員出來隨行護駕？要不然就是要支持者學習中國民眾，熄燈敲打鍋碗瓢盆，向蔡政府要疫苗。話說回來，台灣在4月底前一直沒疫情，也沒有人要打疫苗，差點過期時（若真的投資國外疫苗而疫災未起，恐怕國民黨又要吵不完。）國民黨喊著民間急需疫苗救人，然分配給各縣市的疫苗，高雄、台南立即打完，新北、台北施打率卻很低，連登記造冊，事先預約都做不到，新北市根本一團亂，最後還是中央行政院政務委員唐鳳跳出來做網上登記APP。

藍營以地方包圍中央各縣市都說自己要買疫苗，任何人都知道，進口以疫苗事關重大，對口都是國家中央政府，全世界各國疫情多較台灣嚴重，都在搶疫苗時，這些藍營政治人物真神通廣大？現在要買就立刻買的到？還口徑一致要進口中國疫苗，台東政府甚至說：不要管我疫苗從哪裡來，令人懷疑即不斷抹黑台灣國產疫苗，是為了配合中國？

難怪就是「中國」國民黨，一心想做「中國人」，無法與台灣同甘苦共患難。

疫苗是戰鬥物資，必須擁有自製疫苗能力

為緊急應付疫災，歐洲、美國政府，出巨資給藥廠研發，免除藥廠法律責任。美國政府出資150億美金，台灣政府出多少？居然被人說是圖利廠商！去年藍營蔣萬安立委不是還說要鼓勵國產疫苗，怎麼此刻卻懷疑政府圖利高端、聯亞？統派逮到機會就見縫插針要陳部長下台，批評政府將「意識形態置於人民性命之上」……藍營想藉疫苗空窗期擊跨陳時中？換了陳時中，即動搖人民對政府的信賴度？這群人到底是演給誰看？

疫苗背後就是政治角力，韓、日去年決定投資歐美研發疫苗，自己不做，但今年也決定不看美日臉色，自己研發，相信台灣政府當然首以人命為重，爭取國外疫苗；但疫苗既是戰略物資，台灣國家處境艱困，長遠來看應該自己擁有製造疫苗的能力。

藍營其實心知肚明，所有的動作就是作秀，演給自己的支持者看，當然最重要還是表忠，演給中國看。

疫苗撕裂台灣 ？一個假議題，還原意識形態鬥爭

BNT疫苗由上海復星代理，台灣兩次向德國原廠洽談購買遇阻；人命至上，日本捐贈台灣AZ疫苗也被中共以「一個中國」阻撓，國民黨始終不敢批判中共惡行，甚至與中共隔海唱和「以疫謀統」。對「中國」國民黨而言，敵人不是病毒，是台灣政府。

疫苗撕裂台灣？撕裂？早就撕裂了！疫苗之亂只是個幌子、假議題，趁機做亂的政治角力的背後，有國族認同，也有政黨利益的計算。看清這群黨國遺緒嘴臉，疫苗事件如同照妖鏡，照出了問題所在，鬥爭才是其目的，所有演出戲碼是為背後的主子。

唯，蔡政府既然以「中華民國台灣」自居，被劃入中華代理區也無言，這也給了台灣人、台灣政府之於國家正常化急迫之啟示。



作者認為，疫苗之亂只是個幌子、假議題，趁機做亂的政治角力的背後，有國族認同，也有政黨利益的計算。示意圖／擷自公視新聞影片、網路，民報合成