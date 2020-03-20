台灣今天新增27例確診感染武漢肺炎，停課北部高中同班同學再增加1例，還有一位案27(80多歲長者)重症確診者，併發敗血症休克身故。圖/取自指揮中心直播

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增27例武漢肺炎病例，其中24例境外移入、3例本土。境外移入個案為15女9男，年齡介於10多歲至80多歲。其中，停課北部高中同班同學再增加1例，還有一位案27(80多歲長者)重症確診者，併發敗血症休克身故。

指揮中心表示，新增27例入境日介於3月6日至18日，發病日介於3月5日至18日，旅遊國家包括：美國、加拿大、法國、盧森堡、比利時、埃及、英國、墨西哥、德國、波蘭、西班牙、葡萄牙、日本、新加坡、奧地利、荷蘭、菲律賓、土耳其等，其中8人曾有多國旅遊史。

指揮中心表示，埃及移入個案中，1例為埃及旅遊團團員(案111)，於3月15日發病，經採檢通報，於今日確診；該旅遊團群聚截至目前共6人確診(5名團員、1名接觸者)。

美國移入個案中，2例為案85同行友人(案118、121)，3月5日出國，3月16日返國，均於3月18日發病，經採檢通報於今日確診。研判2人與案85在美國旅遊期間遭感染，為一起境外群聚事件，截至目前共3人確診。

土耳其移入個案(案122)於3月4日至13日跟團旅遊，因返國時與發生群聚的土耳其旅遊團搭乘同班機，因此列為接觸者並進行居家隔離。個案於3月16日發病，經就醫採檢，於今日確診；該旅遊團群聚截至目前共14人確診(13名團員、1人為同班機接觸者)。

3例本土個案分別為案130、124及134，案124為30多歲男性，近期無出國史，於3月17日發病，18日自行就醫後採檢通報，於今日確診。個案表示曾於3月12日、13日與自美國返國的上司接觸，該名上司於3月14日起有疑似症狀，另個案辦公室有2名外籍同事亦分別於3月17日及18日出現疑似症狀，衛生單位將進一步採檢與疫調，以釐清感染源。

案130為案59同班女同學，3月17日發病，經採檢通報於今日確診，為該班級第3名確診個案；3人就讀學校已自今日起停課至3月27日。

案134近期無出國史，3月17日發病後自行就醫並採檢通報，於今日確診，其同住家人目前無疑似症狀，衛生單位將進一步針對個案工作地進行調查，以釐清感染源。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日確診的27人中，有8位是在機場直接攔截、4位是居家檢疫個案、5位是居家隔離個案，有關聯性自行就醫的有9位，另外一位是自主健康管理者確診。

至於死亡的新北80多歲男性（案27），是具高血壓、糖尿病等慢性病的洗腎病人，近期無出國史，該起群聚目前造成6人感染，包含妻子、2名兒子、孫子以及外籍看護工。

中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳解釋，該案一開始本來就有糖尿病、高血壓、慢性腎衰竭，屬於洗腎的狀態，本來狀況就不好，所以診斷出新冠肺炎以後，在加護病房使用呼吸器治療。第一線照顧團隊非常努力，嘗試過抗愛滋病毒藥物、奎寧類藥物都有嘗試，最後因為併發敗血症過世。