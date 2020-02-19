中國人民銀行在境內調撥近6000億元人民幣新鈔，宣稱是回籠舊鈔消毒存放再投放市場，被質疑是為斷網維穩做準備。圖／擷取自央視

近日中國人民銀行在境內調撥近6000億元人民幣新鈔，也緊急向武漢調撥40億新鈔，宣稱是防控疫情，回籠舊鈔消毒存放再投放市場，以免人民幣成為新冠病毒傳染媒介。此舉引發議論，被質疑是為斷網維穩做準備。

據《自由亞洲電台》報導，對於中央祭出調撥6千億人民幣新鈔的防疫手段，考慮到湖北進入軍管，防控更加收緊，一名武漢民眾受訪時稱，人行調撥鉅款是維穩費，因為從封城後一直沒休息的國保、公安 ，許多一級單位下調到社區 ，負責進出登記、發路條，軍管後變成守在門口，不讓你出門，這些人全要有費用，包括穿防護服費用、加班費，那火葬場人員、醫護人員加班費也是肯定的。所有全國生產線基本全部停了，武漢這些人要工作， 沒有錢什麼都無法做。

《自由亞洲電台》也訪問了藏人行政中央駐台代表達瓦才仁，他直言，中國大陸人常自傲買東西只要電子支付，很少人使用現金，為什麼需要調撥6000億人民幣？很可能是為了「斷網」做準備，一旦斷網，民眾就需要改用大量現金作為交易。

達瓦才仁指出，中國政府要全世界只聽他的話，以往西藏、新疆只要出事，中國政府就馬上斷網，這是中國反射式的動作，目的是控制言論。中國最怕老百姓透過手機錄影拍攝，把真相傳播出去，人們帶了手機就會將許多訊息傳出去，例如軍人裝成醫護人員運屍體、公民記者跑到武漢各地拍下很多屍體等等，這些訊息一旦傳出去，台灣、全世界都可以看到，這是中國政府不願意別人知道的。

達瓦才仁受訪時表示，就像香港的反送中一樣，大家都在網路上互相連絡，中國政府不知道抗爭者會做什麼。類似這樣的狀況出現，中國就一定斷網。

他說，一旦斷網，中國政府網上監控也沒辦法做，疫情發佈、政策宣導通通會停擺，而民眾被封城在家又無法上網購物支付，一旦生活出問題，就可能引發民怨暴動，所以人行調撥6000億可能只是預防的性質。