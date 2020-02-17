促轉會今（17）日公布「林義雄宅血案調查報告」，報告指出，案發前的情治系統確實對林宅與林家人密切監控，情治單位曾有湮滅重要證據、對專案小組隱瞞案件相關資訊等作為，當年威權政府涉入本案的可能性不容排除，建議各機關應持續清查檔案，以利真相還原。

1980年2月28日，美麗島事件被告、時任台灣省議員林義雄，其位於台北市的住宅遭侵入，兇嫌對林義雄的母親游阿妹及3位女兒（9歲林奐均及7歲雙胞胎林亮均、林亭均）行兇，造成3死1重傷的慘劇。

促轉會重啟調查林宅血案，今天召開記者會說明，特別選在當年警總軍法處的第一法庭舉行，正是當年林義雄等人因美麗島案，進行軍法大審的歷史場所。

促轉會表示，向國安局、國防部、警政署、調查局等機關調用檔案，發現確實有相關監控紀錄留存，情治機關確實對林義雄及其親友、住宅進行監控，監控方式包括線人、於林宅裝設竊聽器、電話監聽、跟監、林宅周邊監視等等；監控機關至少包括國家安全局、警備總司令部、調查局、憲兵司令部及相關警察機關；監控期間至少從1977年開始，直至1980年林宅血案後仍然持續。

促轉會調查發現，案發時兇嫌曾使用林宅電話對外撥出，情治機關曾握有這通錄有兇嫌聲音的監聽錄音帶，但促轉會再持續追查資料後發現，國安局的內部簽文顯示，該電話錄音竟疑似在案發後遭到銷毀，從林宅血案調查人員被刻意屏蔽，無法獲悉情治機關監控所得資訊，到作為重要偵查線索的案發當時電話監聽錄音遭銷毀等諸多事實，在在顯示林宅血案調查受到情治系統的嚴重妨礙，也強化了威權統治當局涉入本案的嫌疑。

促轉委員尤伯祥表示，基於三個理由，認為威權統治當局涉入本案的嫌疑不容排除，一、撥雲專案人員被刻意屏蔽，無法獲悉包括案發當時的竊聽、電話監聽等監控所得資訊；二、實施監控的情治機關掌握重要電話監聽資料，卻未見其提供撥雲專案小組，任由該專案往錯誤方向進行，更甚者，竟然銷毀明顯包含重要偵查線索的案發當時電話監聽錄音；三、上述行為皆嚴重妨礙撥雲專案的偵查。

促轉會指出，國安局部分檔案內容因「有嚴重影響國家安全或對外關係之虞」須在檔案屆滿50年後才開放閱覽，建議國安局等機關，對於已解密檔案的應用限制，應限縮到最小範圍，以便利社會使用，政府應針對林義雄相關檔案再度清查。