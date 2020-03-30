大疫當前，說實在，罷韓議題本來不在規劃專欄題目之內，但是，最近看到「年代電視」的雅琴，被韓氏夫妻控告60案，赴雲林地院出庭，就想到本人被紅色媒體控告，上月同樣戴著口罩，趕赴台北出庭，同為被告，心有戚戚。

我因為在2018年地方選舉後，無意中發現紅色媒體利用「鎖頻」拉高收視率，利用資訊認知作戰，洗腦台灣人的事實，於是，撰寫〈無知是通往奴隸道路〉，呼籲國安單位要注意紅色滲透，文章一出引起台灣社會注意，後來才有「反紅媒運動」問世，這個結果肯定打擊到紅色媒體，至少拆穿他們的假面具，結果引來紅色媒體不滿，告上法庭，有錢有勢大媒體告小媒體，開創台灣媒體先例，內容還圍繞言論自由議題，那就更有趣了，一審，我獲得不起訴處分，紅媒不高興，又找來兩位大律師聲請再議，我只好再度出庭，這種用法律對付記者的言論自由，畢竟很難成功，就算成功，也就入獄而已，我一窮二白，兩袖清風，賠償免談，但是，用司法搞你，卻會達到整你麻煩，讓你閉嘴的目的，我既不是菜鳥，當然心裡有數，三月中，同樣議題被紅色媒體控告的「東京電視台」記者，透過《大紀元》記者找到我，詢問出庭情況，我也據實以告，畢竟日本法庭和台灣法庭不同，但是，言論自由應該是普世價值，你大媒體有錢，擁有言論自由，可以不怕NCC開罰，持續指揮紅色名嘴瞎掰，扭曲事實，洗腦台灣人，也可以越洋告人告到海外，我小報記者，也不能就沒有自由吧，還好，我寫作一向謹慎，甚至不會犯下相信政客和紅色媒體「愛與包容」的廢話，雅琴被告，很顯然，《年代電視》在總統大選的報導，對老韓相當不利，拆穿老韓的假庶民真相，也揭發農舍買賣，砂石發大財等等，如今，雅琴被控告，也不會太意外。

反制罷韓只會激起對立

最近，高雄民調支持罷韓超過50%，若我是老韓，自己走人，無須相送，還可以弄個真英雄美名，以圖日後再起，如此扭扭捏捏，假裝學乖，還要選委會搞一些聯署「確認信」小動作，阻擋罷韓，最終只會更加激怒高雄人，我長居高雄數十年，最理解高雄人的土性，面對罷韓運動，如果高雄市政府以靜制動，政府機器不要亂動，說不定老韓還有活路和頭路，硬是要從中耍聰明，最終會弄到更難堪的下場，信不信就等著看，我對老韓並無成見，說真的，他的江湖氣質，還合乎我的口味，問題是，他走錯一步，他想靠著一個媒體集團造神，一步登天，卻忘了台灣是多媒體社會，不看紅色媒體的閱聽者，還是多數，無法全部洗腦，以至於2020年總統大選，藍營全盤皆輸，這就是台灣政治的現實，這和鐘擺效應以及造神或者非造神無關。

看不通問題所在的紅色媒體，還企圖以陳時中和老韓類比，持續瞎捧，修個馬路，報紙電視也要報導三次，其實根本用錯方向。

最近，陳時中工作表現太好，紅色媒體還以造神，批評陳時中，其實，紅媒想要拉下陳時中，指揮記者，在記者會上弄一些陷阱問題提問，無非是要挫挫陳部長鋒芒，好向對面主子交差而已，萬一真的把陳時中拉下，還在台灣搞出更嚴重的瘟疫大爆炸，剛好可以看著國際上「防疫優等生」鬧笑話，順便讓台北市長未來最強對手消失於政壇，說實在，如果明年選台北市長，民進黨推出陳時中參選，恐怕還真的沒有對手，很可惜，兩年後，世界會變得如何，就很難說了。

老韓是媒體炒作的假神

但是，把陳時中的崛起稱為造神結果，那就真的差很大了。相比老韓和陳時中，如果都屬於大眾媒體造神，也無不可，問題是，老韓這個神，從2018年投票前，被媒體硬生生造出來，百分百是媒體操作的產物，在此之前，老韓根本就是賣菜加上應酬郎，從政經歷並不光彩，簡單說，老韓完全是媒體高手寫出來的神，甚麼彩雲天上飛，甚麼天上展現吉兆，甚麼老蔣有傳人，根本瞎掰，這和陳時中不同，陳時中是經過現實環境考驗，打造出來的神，陳時中對台灣確實有貢獻，瘟疫之下，大家還能自由行走，如今就擺在眾人前面，假設第一波瘟疫發生，台灣沒有擋住「武漢瘟疫」的攻擊，試問，台灣難道只會死兩個人嗎？今天還可以在台灣呼吸行走的人，都會感恩陳時中，農曆年假之前，我本來預定了遊輪旅行，後來看到瘟疫報導，決定放棄，現在才知道決定正確，一開始，我也擔心陳部長的牙科背景，應付不了感染科的挑戰，沒想到他在記者會上問答有序，不管是專業和禮貌，實在無可挑剔，所以，稱之為神，是因為神給了人恩惠，神表現了高度，這完全和2018年媒體替老韓造神，作文比賽不同，作文比賽是寫過就忘了，記者看題說故事，例如，把市長弄到工地旁邊，穿上青蛙裝，拍一張照片一樣，只有傻瓜看了哈哈笑，最近習近平到武漢探望顯神蹟，一張照片立刻被人拆穿原來是假的，「世衛組織」的醫師不敢到武漢髒區，習近平同樣不敢去，怕死的人就不是神了，如果連遇上罷免案也會害怕的政客，還能充甚麼政壇好漢？

寫太多，也無法改變六月將舉行的罷韓投票，名嘴還建議老韓去台北選市長，我看這位名嘴真的想太多了，這兩個月，除非有奇蹟出現，投票應該無法避免，如果我是老韓，我會說，「田園將蕪，胡不歸」？把高雄舉辦投票的公帑省下來吧，也算一件功德。