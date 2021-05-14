台灣人應以色列為師，建立自己的國家自己保衛的悲壯意志。示意圖為2021.2.4「陸軍步兵第117旅」演練。擷自總統府flickr

1978年12月底，台美斷交前後，我適因出差滯留紐約，美方宣佈決定後數日，我在一家客戶辦公室接洽業務，對方也有幾位高級職員在座。談話間不免提到近日台北社會對變局的反應。

當下該公司一位主管即帶笑告訴我，台北美國領事館已幾被擠爆，大批申請民眾希望能趕在撤館前取得入境簽證，以致連日館外大排長龍，秩序相當混亂。

雖然當時那位主管未多加議論，隨後發言幾位職員，也僅止對上述館外盛況微表訝異，未有負面批評，但我仍感受到他們言談中隱含譏諷意味，顯現出對國人表現的看不起。

上述幾位公司職員都是猶太裔，如果他們確實對國人的表現，國家處境有變而只圖出亡逃命，從而產生對台灣人民的輕視鄙視，他們是很有權利抱持這一看法。以色列人若面臨同一變局，反應斷不是擠到美國領事館乞求簽證，所以猶太人是確有資格看不起台灣人。

1973年中東爆發所謂贖罪節戰爭，阿拉伯諸國趁以色列紀念宗教節日發動奇襲。以色列則因疏於防範，初戰陷於劣勢而處境危殆，但國人只有各守崗位堅毅迎戰，美國領事館外未見驚惶失色申請簽證人潮。人家是確有其國魂，雖不是斯巴達人也大有斯巴達遺風。

再就此推想，假定以色列也面臨以美斷交，國家陷於可能遭受外敵攻擊局面，人民的表現，恐也是「去此一步，即無死所」，誓死捍衛國土的堅毅英勇，不致出現一如台北美國使館前不雅現象。

自己的國家自己來保衛

以上所述台北現象，已是40年前往事。如今威權統治早已逝去，人民應很有理由感覺國家確是自己的，而自己的國家歸根結柢是要由自己來保衛，而不能一味委外。但今天國人有此覺悟否，又有此意志否？對此恐不容過份樂觀。

本屆美國大選前後，國人種種反應所顯現，唯知期盼別人保護救援心態，看來即很令人洩氣。看在以色列人眼裡，恐也不會增加對台灣的敬意。

美國大選期間，由於川普陣營支持台灣態度較明朗，拜登團隊則未有相等堅強表示，以致國人普遍希望川普連任，以更加增強對台灣的承諾，甚至已達到全不避嫌明白表態程度，其勢大有1948年國民黨政府視美國共和黨總統候選人杜威為保命救星之概。

及至川普敗選拜登勝出，國人流現的失望失落，也多少有似當年杜威落敗，國民黨的徬徨恐慌，真似大家普遍相信，被放棄被犧牲的威脅又增添了不少。

很可感慨一樁案例，是拜登就任後不久，曾派前參議員陶德率團訪台，國內媒體即大肆宣揚，強調其人是拜登「摯友」。言外之意是拜登派出摯友來訪，具見他也很重視台灣，不致輕易放棄，所以國人也應可放心。這一大內宣，似也很足以顯示國內人心仍很虛弱，否則又何須服此一劑定心丸？

其實拜登和陶德曾同任康州參議員，兩人是朋友大概沒錯。至於摯友之說，似從未有美國媒體做此報導。台灣出現這一說法，固是意在安撫人心，卻也不是很光彩現象。

國人應該認清美國是否放棄台灣，不是決定於哪一黨執政或誰人擔任總統，而是端是台灣是否能展現堅強生存意志，是否能不賴在地上，等待美國來保護來救，而成為負擔和累贅。

本（5）月9日，《自由時報》曾發表一篇湯先鈍先生投書〈備戰才有和平〉，其中有一句「許多美國政學界似乎已感受到台灣社會消沉的鬥志」，是極堪重視的警語。

如果台灣人民自身都對前途漠不關心，抱持聽天由命心態，或是心存「船到橋頭自然直」僥倖念頭，則棄台論油然而生又何足為異？若連你都不關心自身死活，別人又何須替你操心？

台灣人，是否該考慮以色列為師，建立起自己的國家自己保衛悲壯意志？



作者指出，國人應該認清美國是否放棄台灣，不是決定於哪一黨執政或誰人擔任總統，而是端是台灣是否能展現堅強生存意志，是否能不賴在地上，等待美國來保護來救示意圖／Pixabay、總統府flickr，民報合成