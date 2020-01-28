中央流行疫情指揮中心今（28）日公布，台灣新增確診2例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案。圖／擷自衛生福利部疾病管制署YouTube頻道

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布，台灣新增確診2例境外移入武漢肺炎（嚴重特殊傳染性肺炎）個案，均為居住在武漢市中國籍70多歲女性，今年1月22日同行抵台觀光，1月25日出現發燒症狀就醫，院方通報並收治負壓隔離病房，經檢驗在今天確診。

疫情指揮中心說明，2名個案無肺炎，目前病情穩定，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。

指揮中心統計，國內27日新增130例通報個案，目前累計通報530名個案，含7名確診、269名排除，餘隔離檢驗中(98名初驗陰性、其餘待檢驗)。7名確診個案狀況穩定持續住院隔離，除第6名及第7名確定病例接觸者待追蹤，餘5名確診個案接觸者共計470人，其中16人有症狀已通報(10人二次檢驗皆陰性已排除、6人檢驗中)。

據中國疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國截至1月27日累計4515例確診，其中976重症，106例死亡，31省市區(不含港澳特別政區)僅剩西藏無確診或疑似病例。

基於中國各省分皆持續出現病例且急遽增加，疫情嚴峻；且WHO已表示該病毒具人傳人能力，感染風險增加，指揮中心今天將旅遊疫情建議第三級警告(Warning)範圍擴大至中國(不含港澳)，請民眾避免至當地所有非必要旅遊。

目前國際間除台灣外，累計62例確診病例，泰國8例、香港8例、澳門7例、美國5例、澳洲5例、新加坡5例、馬來西亞4例、日本4例、南韓4例、法國3例、越南2例、尼泊爾2例、加拿大2例、柬埔寨1例、斯里蘭卡1例及德國1例。