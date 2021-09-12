高齡九十八歲的彭明敏教授，即使年事已高，對於摯愛的台灣，仍然不間斷的提出諍言，期許國家能再更往前邁進，一如提出「台灣人民自救運動宣言」時的初心。

灼灼洞見，忠言逆耳，然卻是彭教授最真實的向望。看到台灣近來在國際上的能見度提升，彭教授有這樣的感想：東京奧運期間，台灣選手不管名稱如何，跟全世界各國選手代表們公開、平等、公平、國際的競爭中，如此加強台灣住民對本土的認同。中國以及全世界政府和人民也證明不管名稱如何，已經接受1964年「台灣人民自救運動宣言」的開頭第一句：「一個中國，一個台灣，早已是鐵一般的事實。」

內文選讀

「良機」難得

「好運」加上「機會」便是「良機」。昔在日本小學，老師曾將「良機」比擬一種奇怪的動物。牠前半身長毛密生，任何人都能緊抓住不放，但後半身卻不但完全無毛，全身滑溜溜，任何人都無法抓住。牠不斷在人間走動，大多人都有機會碰到。如果遇到必須馬上迎上，從正面抓住不放，跟著牠一起走，就會一生幸福。相反，遇到「良機」，因怠慢或不夠靈活，等牠即將過去時才急著想從後面抓住，牠後面滑溜無法抓住，牠一去不返，失去「良機」一生受損。

在國際政治上，顯然「良機」正向台灣人大步走過來。最近美國總統新任命最高首腦、美國國安最高顧問、經濟最高顧問…等，都屬極度反中親台者，有的曾公開主張：（一）給予台灣正式外交承認；（二）台灣參加聯合國；（三）派美軍駐台，都是多數台灣人夢寐以求的。

台灣與中國的關係，已超越「冷戰」，入了「半交戰」狀態。在戰爭中，友軍互派駐他國是平常事，中國與台灣對此並不陌生，但可以想像有人會反對美軍駐台，統派不算。其一是說外國軍隊進駐有損主權，乃腐儒之言，不必重視；另一是患有慢性「懼中症」者，怕刺激或得罪中國。要知中國要侵略台灣，其政策在可見將來，不會改變。刺激它與否、得罪它與否都是一樣，反正它不打就不打，要打就打，除非台灣無條件投降，不論台灣採取什麼政策都是一樣，實在不必去考慮中國的反應。對台灣來說，美軍進駐，大可安定人心。

對於台灣政府，這是千載一遇的「良機」，必須抓住它積極作為，促進上述三種主張的實現。依上述動物的比擬，必須從正面去抓住「良機」不放。若果怠慢，不靈活，怕中國不悅，等到「良機」快要過去才想從後面去追，它一去不返了，受無窮損害者是台灣人民及其後代的民主自由和自主。此歷史性大錯誤，誰都承擔不起的。（原載於《自由時報》〈自由廣場〉，2018．3．27）



彭明敏教授出版論文集新書「絕筆集」。圖／民報合成

作者簡介

彭明敏 原籍高雄，出生於台中大甲，二次大戰期間留學日本東京帝大時遭空襲美機炸斷左臂，戰後返台入台大政治系，1952年取得加拿大麥基爾大學航空法碩士，1954年取得法國巴黎大學博士學位，返台後任教於台大，1961年任台大政治系主任。

1964年與學生魏廷朝、謝聰敏發表「台灣人民自救運動宣言」，遭國民黨政府逮捕，判刑八年，1965年蔣介石在國際輿論壓力下下令特赦，獲釋後遭嚴密監視，1970年化裝逃亡瑞典，旋抵美國，任教密西根大學；曾任台獨聯盟主席，台灣人公共事務協會（FAPA）會長，亞太民主協會理事長。

1992年返台，1994年成立彭明敏文教基金會，1996年代表民進黨競選台灣總統，1996年成立建國會，擔任會長，2000年受邀出任總統府資政，並接任亞洲太平洋自由民主聯盟秘書長。2006年獲頒日本關西學院大學名譽博士學位。

2014年共同發起成立《民報》，受聘榮譽顧問。2016年與陳永興醫師同獲北美洲教授協會頒發廖述宗教授紀念獎。