國民黨之流罷免基進黨立委陳柏惟以「慘勝」達到他們的目的。筱峰兄在他的臉書寫道：「土豪惡勢+赤藍政媒+無知愚民的合同劇，將拉垮台灣！習近平笑了！」他還寫道：「紅藍黑的勢力根本不怕，怕的是長期受黨國意識形態制約的無知易騙的愚民還很多！台灣的民主人權教育是何等重要！加油！」可見，「愚民」問題應該是我們必須面對的問題。國民黨在台灣還如此囂張，共產黨在台灣還有那樣多的應聲蟲，也是「愚民」的問題。

1968年，台灣開始了九年國民義務教育， 2019年，正式進入十二年國民基本教育的時代。台灣寧靜革命逐步實現民主轉型至今也有30年了，為何還有那一些「愚民」？這不但是教育部門的事情，更是民主政黨政治人物所必須思考與解決的問題。缺乏民主文化的基礎，民主政治就沒有根基，隨時可能倒塌。這次罷免的成功，再一次顯露台灣民主政治的破口。

罷免陳柏惟投票前夕的10月22日晚在台中日出廣場舉辦的《台灣民主轉骨湯》音樂晚會聲援陳柏惟，它所放映的短篇，就是回顧台灣文化協會成立百年與台灣民主運動的發展。

與中國五四運動有些類似，台灣文化協會的目標，兼有文化啟蒙與民族運動的意義。他們除了宣揚思想解放，也指導青年團體的成立，更在1927年創立台灣第一個現代化政黨民眾黨。先賢們包括蔣渭水與林獻堂等，林獻堂更是台灣霧峰人士，在現在陳柏惟所在的台中第二選區。台中是台灣文化重鎮，著名的台中一中也有超過百年的歷史。陳柏惟所代表的台灣年輕新興力量，在這裡贏過，但是這次也在這裡栽跟斗，表明台灣的文化啟蒙與民族運動遠還沒有完成，同志仍需努力。

黨國教育奴化台灣人民

台灣文化協會因為左右翼的分歧，十年後解散。然後台灣在經過國民黨大半個世紀的統治，它所進行的文化教育已經改變為黨國文化教育，自然無啟蒙可言，更反對台灣的民族運動。中國來的傳統文化強化了奴化思想、貪污黑金，貪小便宜與狹隘地域觀念的小農意識再同長期的封建迷信相結合，形成難以攻破的文化思想堡壘，成為依附國民黨權貴與阻礙台灣民主發展的頑固絆腳石。

不像政治、經濟、軍事可以有立竿見影之效，文化教育需要長期的熏陶，也很難引起政治人物的重視。反黑箱課綱的戰果如何在民進黨執政以後得以鞏固與發展？這些都是問題。讓葉俊榮主管教育就是敗筆，但是如今似乎也還陷於停滯狀態。文化教育與其他部門比較，還缺乏突破性的成就，這次罷免陳柏惟的成功更凸顯這一點。

中共對文化教育的重視襯托出我們對文化教育的忽視。習近平的教育雙減、整頓飯圈，增加習思想的教育，並大肆整頓文化娛樂圈可見。就是香港，為了貫徹黨國教育，不但修改教科書，連幼師也要進行「黨的領導」的教育，一直掌控全港教師的公民團體「教協」也被迫解散，這是釜底抽薪之舉。因此台灣如果不加強清除黨國教育，不清除封建迷信，不清除國共史觀，台灣的民主成果就可能喪失，勿謂言之不預。



作者指出，中國習近平對文化教育的重視襯托出我們對文化教育的忽視，台灣如果不加強清除黨國教育，不清除封建迷信，不清除國共史觀，台灣的民主成果就可能喪失。示意圖／擷自中共新聞網

民眾缺乏獨立思考能力

但是文化教育除了理念觀念的教育，也不要忘記思想方法的教育，這點在直覺上，台灣也是缺乏的。台灣民眾缺乏獨立思考能力、缺乏思辨能力，容易將複雜問題簡單化，將是非一刀切，沒有灰色地帶，沒有妥協餘地等等。雖然台灣當年有許多流學德國學習深造哲學的學者，然而並沒有把哲學思想與台灣民間結合起來，尤其是觀察事物的辯證思想。因此崇拜神明、崇拜權威，跟風隨大流，國民黨作為長期權威的代表者還沒有從民眾的思想中清除掉，還有餘威，他們放的屁，還有人認為是香的，根本就不知道國民黨的屁與共產黨的屁已經同流合污，馬習屁不同於娘希屁。

正因為如此，才出現所謂「韓流」，韓痞子的牛皮，愚民們可以不加思考、信以為真的跟風，投下贊成的一票，例如說什麼「人進來、貨出去」、性愛摩天輪、到東沙開採石油等等。台灣的防疫成果外國人看得很清楚，但是有些台灣人卻跟著廢紅胎乞討疫苗，製造疫苗之亂。在罷免陳柏惟中，國民黨造謠歪曲，有些人也不分是非跟著起哄或相信，一點也不想想，陳柏惟怎麼可能是「三零議員」，顏寬恆又是如何？陳柏惟的財產怎麼可以跟連家與顏家比較？陳柏惟的所謂賭博能夠與黑道的賭盤比較嗎？跟隨國民黨的謠言起哄，不是愚民是什麼？

即使沒有利益上的勾結，只是出於無知或思想的懶惰而不分是非，他所造成的惡果也是相當嚴重的。例如，台灣人只是喜歡馬英九這個「帥哥」把他捧上總統高位，大開中門使台灣受到共匪嚴重滲透，使台灣岌岌可危；韓流導致民進黨失去多個縣市的執政地位而削弱台灣的主權地位等等。所幸香港血的教訓喚醒一些台灣人，否則如果這時是韓國瑜當總統，要太陽曬到屁股上才起身，對中國又卑躬屈膝，那麼台灣在武漢肺炎攻擊下勢必死傷狼藉了。

民進黨是左翼政黨，選罷法就是民進黨與太陽花學運產生的另一個更左的時代力量合作的產物，現在傷到了自己。台灣需要人權等進步觀念，但也要防止太左。真理向前一步就是謬誤，這些必須牢記。

所以民進黨政府需要加強正確的台灣文化教育之外，台灣民眾自身也需要自我教育，提升自己的文化素質，不要人云亦云，也不要自認老子天下第一，需不卑不亢，自信而又謙卑，學會正確觀察問題，思考問題。這樣才是自己作主的民主，台灣才可以成為真正的主權獨立國家。以此大家共勉。