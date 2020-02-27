我們如何看待自我的身分認同更重要！從政府做起，不要擺盪的身分認同。台灣根本還不是一個正常國家，值此去中、脫中的關鍵時刻，勇敢說出：「我是台灣人，台灣是我的國家。」圖／Betty Chen

中國疫情正是一次對台灣的大考驗，欣慰許多過去不關心政治的中間選民也覺醒了：台灣人將繼續被中國的災難、疫情牽連，浸在一中醬缸？或決志脫中、去中，開啟新國家之路？中共警告不可「以疫謀獨」，我們其實反該感謝中共「以疫促獨」，讓台灣人開始意識到身為台灣人幸福，在民調上台灣認同也創新高，認為自己是台灣人高達83.2%，親中的中國國民黨民調更落至歷史新低，僅12%。

馬英九稱：「台灣跟中國沒有國籍的問題。」他的白日夢就是祖國大一統，過去馬的施政、人道當然是盡開台灣大門，以台灣的資源照顧中國人。親中的馬英九留下許多舔中惡政，如縮短中配取得台灣國籍的時間、中配依親帶來的子女也可享有健保等，過去拿到台灣護照就離婚、在台促統製造亂象的中配（如常施暴的愛國同心會成員「張秀葉」）等現象，都該全面檢視，修法嚴懲。而健保漏洞是不是該修法補一補？全面盤點，哪些該收？哪些該防？台灣就是台灣，跟中國就是不同國籍，權利、義務分清楚！

台灣、中國確實切割，凝聚台灣主體意識

血友病童已回來台灣，一個月165萬的藥，台灣是如此照顧著他們。第一梯次的包機，就是以他們優先，為什麼沒搭上，這不是台灣政府的錯。十多年來病童之母馬女認同台灣？臉書稱喜歡中共，罵台灣是白癡、垃圾、低能兒、理盲、沒有邏輯、精神錯亂……對台灣政府千里送藥之苦心毫無感恩之心？心在中國的在台中國人可能還有數百萬人。不時配合中國統戰，逼迫台灣政府低頭。

台灣人一向善良，但該有所堅持，一味當好人只是損了自我的價值。從蔓延的武漢疫情中反省：台灣、中國在國族意識上該清晰；在法律上、社會福利上……都應明確分野，如此才能凝聚「台灣認同」。想做台灣人就必須認同台灣，台灣、中國確實切割，凝聚台灣主體意識。

無懼，真正的台灣人

為什麼我們盼望獨立？因為要一個公義的文明社會，不想和不懂知恩圖報的中國人血濃於水，和中國醬缸文化攪和著。反觀網站上流傳一位不得不在中國工作的台灣人，其言賅切動人，無私無我的台灣情懷：

「我是一個目前還在中國的台灣人，我發這個帖子不為別的，只懇請希望蔡總統能進一步將武漢肺炎的疫情層級拉高，暫時關閉國門。北京現在很嚴重，而我們對中國還有五個機場開放，這對防疫肯定會有很大的壓力，我距離北京雖然還有一段距離，但我自己住的這個社區附近，都拉走了三具大體，我們持的是臺胞證進入的中國，而非台灣護照，這點在法理上來說，政府不用太過於揹負道德壓力。我沒離開中國，主要也是因為怕自己在遷徙途中染到病菌帶回台灣，甚至傳染給我的家人，請蔡總統暫時性的關閉國門做為考慮，如果我們命該如此，客死他鄉，就要認命，請蔡總統保護好我在台灣的家人，如果我在外不幸，絕不會，也無理由怪政府，本不該在防疫壓力那麼大的時候再給蔡總統執政團隊添亂，但我不吐不快，不是每個在中國的台灣人都那麼怕死，即便有一百萬台灣人在中國又怎麼樣？島上可是兩千多萬的台灣人，誰輕誰重？台商的算盤打的跟明鏡似的，不用為我們擔心，在台灣的你們平平安安，就是我一個在外的遊子最大的安慰。」

多麼高貴的台灣人啊！

不容遊走兩岸撈好處、不容擺盪的身分認同

政府如何抉擇？台灣與中國應清楚切割。防疫優先，先斷航！並應順勢凝聚台灣國家認同，此時是建構台灣主體性的時機，陳時中一句：「沒有選擇台灣國籍要自己負責。」明確表達台灣、中國必需有所取捨，別想遊走兩岸找好處，要做中國人則入中國籍，也不要來來去去，帶入病毒。而此後台灣與中國從國民意識上、國家法令等要清楚區分，建立公義的社會，照顧真正的台灣子民；在經濟上重建產業鏈，走自己的路與世界接軌，不再依賴中國！台灣朝向正常國家大步前進！

我們如何看待自我的身分認同更重要！從政府做起，不要擺盪的身分認同。台灣根本還不是一個正常國家，值此去中、脫中的關鍵時刻，勇敢說出：「我是台灣人，台灣是我的國家。」