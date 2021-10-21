中國在2019年所展示東風41高超音速導彈。示意圖／擷自BBC中文網2019.10.1

美國總統拜登週三（10月20日）表示，他對中國的高超音速導彈感到關切。幾天前，英國的《金融時報》報導說，北京測試了一種可攜帶核彈頭的高超音速滑翔武器。

拜登在登上「空軍一號」專機前往賓夕法尼亞州時被記者問及是否對中國的高超音速導彈感到關切，他回答說，「是的。」

高超音速武器在高層大氣中的飛行速度超過音速的五倍，約為6200公里/小時（3853英里/小時）。

《金融時報》上週六報導說，中國在8月份測試了一種武器，這種武器飛越太空，繞地球飛行，然後朝著既定目標巡航，但沒有擊中目標。

白宮發言人莎琪週三在「空軍一號」上對媒體表示，美國不對具體的報導發表評論，但白宮已通過「外交渠道」對中國的高超音速導彈技術提出了關切。

「總的來說，我們已經明確表示了我們的關注，我認為總統的評論反映了這一點，即對中華人民共和國繼續謀求軍事能力的關注。所以這仍然是我們的看法。顯然，我們通過外交渠道提出這個問題，」她說。

中國外交部否認了媒體有關中國進行了高超音速導彈試驗的報導。

中國外交部發言人趙立堅10月18日在例行的記者會上被問到這次測試時說，這次試驗是「一次例行的航天器試驗，用於驗證航天器可重複使用技術」。

他補充說，航天器返回前分離的是航天器配套裝置，會在隕落大氣層的過程中燒毀解體，落於公海海域。

這次測試是在美國及其全球競爭對手加快建造高超音速武器的步伐之際進行的。高超音速武器是下一代武器，使對手失去反應時間，無法啟動傳統的防禦和反擊機制。

來自緬因州的聯邦參議員安格斯·金（Angus King）週一表示：「高超音速武器是戰略遊戲規則的改變者，具有從根本上破壞我們所知道的戰略穩定的危險潛力。」他補充說，「在我們監控我們的競爭對手的進展時，美國不能在這方面落後，也不能允許出現盲點。」

眾議院外交委員會首席共和黨成員邁克爾·麥考爾（Michael McCaul）週一說，「有關中國試驗了一枚具有核能力的高超音速導彈的報導令人不寒而慄，顯示了中國共產黨的能力和意圖。」

今年9月，五角大樓的國防高級研究計劃署（DARPA）成功測試了一種吸氣式高超音速武器，其速度能夠達到比音速快五倍多。這是自2013年以來該級別武器的首次成功測試。

洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）和雷神技術（Raytheon Technologies）等公司正在努力開發美國的高超音速武器能力。

安格斯·金參議員說，高超音速武器是潛在的「噩夢武器」，「中國或俄羅斯正在開發的這些武器的影響可能是災難性的。」