吹哨示警「武漢肺炎」來襲、卻死於瘟疫的李文亮醫師，家屬公開其遺言，請在我的墓誌銘上寫下這句話：「我已經為蒼生說過話」，閱後令人動容。圖／取自網路

2020年2月2日，湖北民運人士在美國宣布武漢獨立，建立臨時政府當天，被稱為中國良知的公共知識份子許章潤，發表了「憤怒的人民不再恐懼」這篇萬言書，但是，敏感的中共政府，隨即以解放軍進入湖北，對全省進行軍事接管，名為協助防控疫情，目標是預防隨時會引發的人民憤怒，2月7日，因為吹哨示警「武漢肺炎」來襲，自己也染病臥床，剛剛死於瘟疫的李文亮醫師，訊息一出，引起數百萬憤怒的中國網民，要求言論自由聲浪，不絕於耳，一時間，連紅色小五毛也保持沉默，李文亮成為網路熱搜，但是，不到一天，就被網軍下架，見證中共封網，嚴控訊息的厲害，李醫師的家屬公開了李文亮的遺言，請在我的墓誌銘上寫下這句話：「我已經為蒼生說過話」，閱後令人動容。

吹哨者死於瘟疫 公民記者被消失

網路上流傳一句話；「李文亮一個人死了，能夠喚醒更多沉睡的人嗎」？中共害怕李文亮的死亡，引發全國暴動，湖北以至於全國的封網行動，同時展開，網路上風聲鶴唳，同一時間，用手機影片拍攝武漢醫院如同人間地獄，揭露解放軍用「方艙隔離集中營」，把輕症病人強制隔離，千人共處一室，沒有對應醫療處置，根本就是放任死亡來臨，草菅人命的畫面撼動人心，這位公民記者律師陳秋實，也隨即被公安逮捕，如今下落不明，陳秋實在1月23日，武漢封城當天，冒險進入武漢，宣示要和武漢同進退，他把中共秘而不宣的武漢人間地獄，畫面傳播到海內外，引起中共政權的痛恨，陳秋實的「被消失」，應該是可以預料的，武漢每天的確診以及死亡人數，至今仍然是最大秘密，除非中共倒台，否則真相難以見到天日。

許章潤痛寫萬言書的背景，就是被武漢煉獄所激發，大疫當前，中共延誤時機，處理不當，人禍與天災糾纏，但是，客觀來說，人禍遠遠大於天災，更何況，這場瘟疫的緣起，仍在調查。

作為有良心的知識份子，實在無法學習紅色黨媒，例如「環球時報」們，只能對中共歌頌報喜，不能報憂，中國人只能對暴政下跪膜拜，於是，許的文章直指習近平統治下的中國，已經全面失敗，失德，失能，屬於體制性官僚無能，如此政權如同落日，卻還要14億蒼生為這個吃人政權賠上生命，但是神州人民還昏睡不醒。

繼2018年，許章潤發表的「我們當下的期待與恐懼」，還不滿兩年，2018年，許教授因為這篇文章獲罪，被剝奪了清華大學法學教授的工作，兩年的生活，等同被軟禁，所以，在這篇萬言書中，許教授坦承：「或許是最後的良心話了」，可以預知文章一出，顛覆國家的罪責，必當再度加身，但是，他說瘟疫當前，無所遁逃，因為基於「義憤」，所以無法選擇沉默，他在文末引用了一首詩：「我不要溫和的走進那個良夜/老年應該在日暮時燃燒咆哮/，怒斥/怒斥那光明的消逝。」

放下恐懼 用憤怒推翻紅色政權

平心而論，許教授正值壯年，只是腐敗的政權催人易老，許章潤的萬言書，等於是對中共政權走進末路的總結，他呼籲中國人民勇敢站起來，他說：「我們的人民，豈能像豬一般的苟且，狗一樣的奴媚，蛆蟲一般的卑汙」，問題是，在中共暴力和洗腦謊言統治下的中國人，可以理解許教授的用心嗎？

許文大開大闔，總結9個理由，呼籲中共交出政權，還政於民，這9大理由如下：1，政治敗壞，政體德行罄盡，2，技術官僚體系終結，缺乏治國幹才，3，內政治理全面頹廢，4，內廷政治登場，少數壟斷，黨大於政，5，數位極權和「微信恐怖治國」，扼殺言論，6，閉鎖一切改革可能性，7，中國再度孤立於世界體系之外，8，人民已經不再恐懼，9，中共敗像已露。

許章潤用堂堂九大理由，深刻分析1949年以來的紅色中共政權，已經無法再改造，呼籲14億中國人放下恐懼，用憤怒推翻紅色政權，才可能自救，文末，許教授用深情的語言說：「腳下這片大地啊，你多情而寡恩，少福而多難」，似乎為這片土地的付出，聲聲叫屈。

但是，屈從何來？14億人甘願為奴的心態，而且，環視中國社會，有良知的知識份子，已經被美色，金錢，權利收買，不然就被打入黑牢監獄，風骨蕩然，這才是中共政權可以逢凶化吉，每一次，可以用人民血淚，換取政權永固的最大原因。

陳獨秀說：「中國的革命，要靠中國人自己來」，美國「開放社會基金會」的索羅斯在89天安門事件後說：「中國這灘死水，只有中國人才弄得清」，少福多難的中國大地，面對瘟疫死神，只靠許章潤一個人的呼喊，恐怕還不足以搖動紅色中國這個邪惡政權吧。