「國際民航組織」近日來大量封鎖曾發文支持台灣的國際友人推特帳號，外交部今（28）日表達最強烈的遺憾與不滿。圖／民報資料照

外交部今（28）日表示，「國際民航組織」(ICAO)近日來大量封鎖曾發文支持台灣的國際友人推特帳號，甚至指控友台人士蓄意散播不實訊息等，ICAO的不當行為遭到國際媒體揭露後，包括美國聯邦眾議院外交委員會、美國聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio, R-FL)，以及聯邦眾議員加拉格(Mike Gallagher, R-WI)等國際友人及媒體人士立即嚴正譴責；對各界友台人士為台灣發出正義之聲、支持台灣國參與ICAO等國際組織的具體行動，外交部表示誠摯敬意與謝意。

外交部指出，美國眾議院外委會譴責ICAO將各國反對排除台灣的聲音消音，已違反組織宣稱的公平、包容及透明原則；魯比歐參議員指出，ICAO甚至刪除任何提及台灣的推文帳號，此現象正是中國施壓逼迫及霸凌國際組織，要求屈從中方意志的實例；加拉格眾議員則諷刺ICAO附從中國政府進行網路霸凌。

外交部強調，ICAO迎合中國政府的蠻橫作風，不當壓制各方支持台灣的聲音，不但喪失其應有的專業中立，更漠視各界人士擁有「世界人權宣言」第19條所保障的言論自由，外交部對此表達最強烈的遺憾與不滿，並已指示駐加拿大代表處透過各種管道向ICAO表達台灣政府的嚴正抗議；此外，台灣將結合友邦及友好理念相近國家的力量，共同研議要求ICAO改正類此不當打壓。

外交部認為，ICAO做為國際專業民航組織，理應基於專業廣納各方意見，才能妥善確保全球飛安體系沒有缺口和漏洞，達成「無縫天空」(Seamless Sky)的目標；外交部同時提醒國際社會，正視中國持續無理霸凌國際組織要求排除台灣的惡劣做法，此舉不但無助於兩岸關係的良性發展，更使全人類的安全與健康受到損害。

外交部說，在全球遭受中國武漢新型冠狀病毒蔓延之際，更凸顯疾病無國界、飛航安全需跨國合作的迫切需要，在面臨各項跨國界的新興威脅，唯有國際社會全體成員屏除政治偏見與私利，不分彼此共同攜手合作，才能有效因應疫情的擴散，並保障國際飛航安全。

外交部重申，台灣具備貢獻國際努力的決心、意願及能力，包括世界衛生組織(WHO)、ICAO在內的聯合國專門機構都應該抗拒中國不當的政治壓力，尋求適當方式讓台灣完整無礙的參與，方能確保全人類的福祉與利益。