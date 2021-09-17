自從覺醒之後，任何認同中國和主張要和中國統一的政治人物，完全不必使用大腦，我就直接：「抱歉，沒興趣，下一位！」因此，9月15日之前，我只聽過張亞中這個名字，完全不認識這個人。

那天，心血來潮，去看很久沒看的《政經關不了》，剛好，彭文正訪問了張亞中。聽了幾分鐘後，我繼續聽下去。老實說，願意聽下去是因為我被張亞中侃侃而談、不迴避問題、被挑戰也沒有動氣所吸引，於是我邊做家事地聽完了整個訪談。

訪談結束後，去看了看留言。果然，一面倒的正面好評，極力支持張亞中，認為他是可以讓中國國民黨改頭換面的希望！

之後，我去谷歌 （google） 了張亞中，然後，我—嚇—醒—了。

在《新新聞》於2008年11月13日1132期刊登的一篇張亞中的文章，他主張「分割公投」：「以縣市為單位，即不願意繼續生活在中華民國的人民，有權以公投的結果，從中華民國領土分割出去獨立建國。如果過半數市民同意，那麼該縣市可以「獨立」，不再與中華民國發生法律關係，結果自行負責。」（ 《歷史新新聞》國民黨主席選舉中的統派理論大師張亞中，曾主張「分割公投」-新新聞 ）

天啊，這不是幫助中國步步近逼與圍剿台灣的公投嗎？

在《政經關不了》的訪談裡，張亞中的統獨公投可是講得很迷人，很有民主素養，尊重民意。可是，他沒細說，他的公投是要這樣來分割台灣。不過，他也一再強調，他的所有論述主張幾十年來都一致不變，不論是教學或著作，都是始終如一。



在《政經關不了》的訪談裡，張亞中（左）的統獨公投講得很迷人，很有民主素養，尊重民意。可是，他沒細說的出他的公投是要「分割台灣」。圖／擷自《政經關不了》影片

一旦失去了自由，就會永遠失去

這篇刊登於《新新聞》的文章，論述內容就算是張亞中始終如一的主張吧？！不知道那些被張亞中談吐所吸引的人，究竟是否知道他要透過「分割公投」讓主張台灣獨立的縣市被包圍在「大中華」之中，成為孤島？？？ （沒辦法，太驚訝又太重要了，請讓我用上三個問號吧）

記得當年被說是風度翩翩、迷倒無數從南到北的台灣人的馬英九嗎？自馬英九之後，能在網路上被高度正面稱讚其談吐與氣質的中國國民黨人，大概是張亞中了吧？當年，馬英九自稱是溫良恭儉讓，現在於彭文正的節目中，張亞中於訪談最後說自己是善良，似乎自稱的人格特質也相似於馬英九。啊，好孰悉的一種感覺......終於，我想起幾乎忘記的，那擔心台灣被統一之惶惶不安的八年。

也許，「與中國統一」在台灣已幾乎沒有市場，似乎可以安心。然，台灣終究是有主權的法理問題，一天沒有解決，讓台灣自由獨立於中華民國之外，就有潛在的危險與危機，像是：出現一位能論述、氣質吸引人的中國國民黨人，就有可能再來一次馬英九時代。而台灣可以再次如當年一般幸運，逃脫被奉送給中國的命運嗎？

也許，有人會認為我擔心過度，畢竟，現在張亞中也不過是要選黨主席，且未必選得上。然，就算他沒選上黨主席，他仍可以繼續努力。現在，他可以在網路上圈了一堆粉，連我都欣賞了他幾小時，就不能小覷他的潛力和影響力。

「美麗的錯誤」之形容，對於許多人來說，除了有遺憾，也有浪漫感覺，是種惆悵之美。不過，旁有時時想拿下台灣的「鄰國」，島上又有想要與中國統一的中國國民黨，美麗是不存在的。這些「錯誤」只會不斷以「讓人以為是美麗的」姿態來贏得人心。

在經歷了幾個小時的「以為是美麗的，錯誤」，我多麼希望更多的台灣人可以理解到，「反共」是不夠的，唯有台灣正名制憲，建立一個新國家，才是能夠不再與中國有任何瓜葛的長治久安之道。不然，一種如美國第二任總統約翰‧亞當斯 （John Adams） 所說的危險就可能會發生。

「一旦失去了自由，就會永遠失去。」（Liberty, once lost, is lost forever.）

──1775年7月7日，約翰‧亞當斯致妻子阿比蓋爾‧亞當斯（Abigail Adams）的信

（20210916）