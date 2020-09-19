前總統李登輝追思告別禮拜今天在淡水真理大學大禮拜堂舉行，總統蔡英文頒贈褒揚令給家屬代表、李登輝女兒李安娜。蔡總統致詞提到，李登輝的一生跨越台灣近百年歷史，連結台灣與世界，讓台灣綻放出燦爛的光芒，她要代表台灣人民向李登輝說聲「謝謝您」。

日本前首相安倍晉三親寫悼詞：「今後也請化為千縷微風，溫柔守護日本與台灣」；西藏精神領袖達賴喇嘛透過影片，對李登輝全力守護台灣民主自由，表達欽佩。

蔡總統致詞提到，感念李登輝一生奉獻的同時，更不能忘記，台灣前途正掌握你我的手中，「我們有責任要承接起李前總統的成就」，謹記脫古改新的理念，持續確立台灣的主體性，深化並發揚台灣的民主自由，也有責任在當前變局中，確立未來的發展戰略，然後自信勇敢地走向世界，更有責任要盡一切可能實現身為台灣人的幸福，實現世世代代台灣人民的安居樂業。

出席追思告別禮拜的國內外政要，包括美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）、日本前首相森喜朗，及40位駐台使節。



李登輝前總統追思禮拜於真理大學禮拜堂。圖／擷自總統府直播影片

日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰宣讀日本前首相安倍晉三悼詞，對於李登輝逝世表達衷心哀悼。安倍晉三悼詞提到，李登輝將自由、民主、人權等普世價值在台灣扎根，被世界譽為民主先生，並對增進日本與台灣的相互理解與友好具有重大貢獻。



安倍晉三向對於日台友好以及台灣民主發展具有巨大貢獻的李登輝，表達深深的感謝與敬意。圖／擷自總統府直播影片

安倍晉三在悼詞說，李登輝溫暖的笑容與有力道的握手，對民主的堅強信念，對台灣的堅定情感與強烈使命感以及對日本期待與溫馨話語，彷彿昨日之事，至今仍深深刻畫在他內心，再次向對於日台友好以及台灣民主發展具有巨大貢獻的李登輝，表達深深的感謝與敬意，「今後也請化為千縷微風，溫柔守護日本與台灣。」

西藏精神領袖達賴喇嘛透過影片表達對李登輝的追思，他提到李登輝對民主貢獻卓著。兩人的私交是他初次到台灣台北和李登輝見面時。達賴伸出雙手，做出熱情打招呼狀。他說，李登輝這樣跟他問候，他也這樣跟李登輝回禮，此後兩人成為摯友。



達賴喇嘛指出，他欽佩李登輝全力守護台灣的民主自由及中華文化。圖／擷自總統府直播影片

達賴說，非常欣賞感謝李登輝的盡力而為，雖然李登輝已不在人世，「但是我們佛教徒相信輪迴，他很可能會在台灣轉世重生，我祈禱他投胎轉世，無論認得與否，他的精神將永續伴隨重生。」

達賴指出，他欽佩李登輝全力守護台灣的民主自由及中華文化，「做為好友，我時時感念他，做為佛教徒，我常常為他祈福。」

李登輝被推崇為台灣民主之父，他於7月30日辭世，享耆壽98歲。



美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）出席李前總統追思告別禮拜。圖／擷自總統府直播影片



日本前首相森喜朗出席李前總統追思告別禮拜。圖／擷自總統府直播影片



蔡總統致詞提到，感念李登輝前總統一生奉獻的同時，更不能忘記，台灣前途正掌握你我的手中，「我們有責任要承接起李前總統的成就」圖／擷自總統府直播影片

2020.9.19李登輝前總統追思告別禮拜直播影片