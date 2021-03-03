中共紅色打手環球黨媒胡錫進說，「中共要修理台灣的方法選項還很多，鳳梨小意思而已」。

阿共最怕美國持續打貿易戰，但是，中共卻把貿易戰當作強權對弱者的制裁，就像喜歡整人的虐待狂，已經到了「整你千變不厭倦」的地步。

中共喜歡用貿易整人

2010年因為釣魚島糾紛，中共對日本進行稀土禁止出口的經濟制裁。

同樣這一年，挪威頒發諾貝爾和平獎給劉曉波，中共禁止劉曉波出境領獎，因此，挪威以一張空椅子諷刺中共的人權迫害，此舉激怒中共，中共用停止進口鮭魚報復，理由也是很瞎的，鮭魚驗出有害病菌。

2014年，中共停止進口菲律賓香蕉和鳳梨，理由是菲律賓反抗中共佔領黃岩島，惹怒老共。

2020年，因為澳洲宣稱要調查武漢瘟疫的來源，惹怒中共，中共從抵制紅酒、小麥，到抵制龍蝦，最後抵制煤炭，搞到中國宣布限電措施，冬天零下幾十度，中國人民哀哀叫。

中共利用貿易整人，罄竹難書，更直白一點，中共整你，就是「以商逼政」的一部分，他不在乎整到自己百姓，WTO組織在中共眼裡，根本是假機構，只有中共面對老美貿易修理，可以投訴。

武漢瘟疫之前，中共用禁止「陸客」出國旅行，企圖逼迫韓國、日本、台灣就範，台灣的紅色媒體還配合演出，為旅行業界請命，藍營政客更配合搶到槍，指責政府搞壞中台關係，其實，搞壞中台關係的主兇是誰，台灣人眼睛雪亮。

中共長期以來利用「已讀不回」，終止兩會的白手套聯繫，還故意把責任丟給台灣，要強迫台灣吞下投降的召書，對阿共來說，所謂商貿或經濟，其實都是政治利用的武器，老共對台灣農民，經銷商人亂丟鳳梨的同時，習大大還好心感謝台商幫助中國脫貧，兩面手法自我分裂，這還不夠諷刺嗎？如同邱毅所說，「阿共出手了」，軟的硬的，通通一起來，紅色傳聲筒跟在後面向農民下藥，「你看，支持民進黨的後果來了」，聽說，已經有紅色同路人下鄉，假裝好心苦民所苦，慰問鳳梨果農，開始搶攻農民選票了，因為2022年選舉又到了。

整台灣鳳梨，就是整台灣農民，林濁水一針見血說，自稱偉大社會主義中國，只敢拿底層農民出氣，卻不敢對台灣生產晶片的大資本家出手，一下子就被人看穿，中共根本是紙老虎，而且違背社會主義同情弱勢的精神，去年一年，中國向台灣進口2000億美金產品，農產品只有1%，其中鳳梨只佔了15億台幣，根本就少之又少，阿共對台灣拒統，只會叫囂，卻連掐斷中台ECFA協議的勇氣也沒有，因為老共很清楚，只要把ECFA切斷，中國經濟遭到的傷害比台灣還更大，更重要的是，中台經濟往來，是目前唯一連結中台的橋樑，如果中共中斷經貿往來，真正實質脫鉤，受傷的應該是中共的經濟發展。

台灣也可以抵制中國農產品

從中台貿易數字就可以驗證，中國向台灣進口農產品，只佔所有進口產1%，其他以生財工具機和半導體原料以及電子商品零件居多，這些產品進入中國再度加工，賺取外匯，如果中台全面脫鉤，中共的經濟損失，將會非常巨大，就從農產品來看，中國每年從台灣進口農產品來到10億美元，但是，台灣向中國購買農產品卻來到12億美元，如果中共真的要對台灣所有水果下手，那麼，台灣也可以比照抵制中國輸入台灣農產品，那麼，吃虧的還是中國農民。

台灣優秀的水果從鳳梨算起，蓮霧、柳丁、釋迦、柚子，外銷市場超過90%以中國市場為主，除了芒果已經分散風險以外，這種一個籃子的作法，當然很容易中了中共對台灣農業「養套殺」的陰謀，加上短利主義的農民把種植技術傳授中國，過去養殖世界，台灣西進傳播技術，已經深受其害，畢竟，水果種植技術門檻不高，也很快被中國學會，所以，廣東、海南、廣西、貴州丘陵地上種滿鳳梨，很顯然，今天中共突然抵制台灣鳳梨，也宣告中共國吃國產貨時代來臨。

台灣水果在中國超市售價，比中國水果來得高，因此，中共抵制台灣水果，除了鼓勵中國水果之外，也凸顯出，美中貿易戰爭以來，中國人民收入已經降低，消費逐漸無力，中共還企圖以這招老套，一石多鳥，替藍營的親共路線加分奪票，那也要看台灣人民是否買單了。



作者指出，中共抵制台灣水果，除了鼓勵中國水果之外，也凸顯出美中貿易戰爭以來，中國人民收入已經降低，逐漸無力消費。圖／擷自總統府flickr