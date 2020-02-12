武漢包機若有台人的子女、配偶在內，不論於法、於人倫的考量，皆有其正當性。包機回台，在保障生命權，自應以老弱及有重病者優先，並極力防堵特權與政治力的干擾。圖／陸委會提供（資料照）

武漢肺炎疫情不斷擴大，衛福部的防疫與檢疫措施也不斷強化。而對於滯留武漢的台籍人士，因在第一次包機時，乘客名單與原初規劃的優先順序有出入，且有部分人非屬台籍。凡此過程即凸顯出，對台人回台可否限制，或者台人配偶、子女可否來台等問題，致有檢討之必要。

根據已成為我國國內法的公民與政治權利國際公約第12條第4款，任何人進入本國的權利，不得無理剝奪。又根據入出國及移民法第5條第1項，在台灣居住且設有戶籍的國民，無論入或出國，都不用申請許可。故於海外的台籍人士返回台灣，乃是一種基本人權，於戒嚴時代所謂的黑名單，早已不見容於現行法制。

惟根據大法官釋字第558號解釋，雖強調國家不得將國民排斥於國家疆域之外，但基於國家安全與社會秩序之必要，仍得加以限制。換言之，對於滯留武漢的台籍人士，雖有返國的權利，國家不得剝奪，但基於防疫之必要，再加以醫療資源的有限性，主管機關安排以分批的先後順序來接回，並不違反憲法第23條的比例性原則。而一旦回國，因來自於疫區，故主管機關根據傳染病防治法第58條第1項第4款，對於疑似傳染病者為強制檢疫與隔離，也符合法律保留原則。

中配受來台居住保障

至於台籍人士的中國籍配偶，即陸配，是否也受到來台的權利保障呢？依據兩岸人民關係條例第17條，陸配可以申請來台依親居留，且只要連續四年每年居住超過183天以上，就可進一步申請長期居留，再滿2年後，就可申請永久定居，致與本國人相當。依此而論，就算尤其是取得永久定居權者，其已屬準國民的身份，故對其來台的權利保障，實也接近於本國人。

再來，對於台籍人士的子女出生於海外，依據國籍法第2條第1項第1款的血統主義，即父或母為本國人，而自動取得我國籍者，若在台灣設有戶籍，無論是成年、未成年，其即為本國人，自然受到回國權的保障。但若未有戶籍者，依入出國及移民法第5條第2項，入境就必須申請許可，其保障顯不如有戶籍的本國人，也在實質上與外國人的地位相當。不過，根據入出國及移民法第10條第1項第2款，若屬無戶籍的國民，但為台人子女而未滿20歲，仍可向移民署申請在台定居，即是考量到未成年人的教養與照顧問題。至於陸配子女，但非與台人所生之子女，因不具有我國籍之身分，自然不再來台權的保障之列，只能依照外國人入境來申請許可。

故從武漢包機，若有台人的子女、配偶在內，不論於法、於人倫的考量，皆有其正當性。只是包機回台，既然目的在防疫，無論任何人都必須受到主管機關有關檢疫、居家隔離，甚至是強制管理等的命令拘束，自無庸多言。又包機回台，也在生命權的保障，自應以老弱及有重病者優先，並極力防堵特權與政治力的干擾。