正名是可先跨出的，只想等著美國來承認台灣，與台灣建交？我們何不問問自己準備好了嗎？圖／民報合成

台灣歷史上最沉痛的一天，各縣市辦228追思紀念會，真要紀念，相信先烈們的英靈及228遺族，殷殷期盼的是建國後台灣人能擁有自己的英烈祠！祭祀著一整代台灣最菁英的知識分子，期許政府紀念228不只是活動，建國要拿出行動。

而中共選在228這天將香港反共大老報界大王黎智英抓走，想給台灣人警示？台灣要對抗敵人的併吞，真要壯大起來，唯有團結致力使台灣成為一個正常國家，讓世界接納台灣，才是脫離中國威脅之道。其中轉型正義去殖民狀態是關鍵，尤其是司法改革。此外最重要當然是台灣應自我完備國家正常化的條件，此中族群糾葛的認同問題最是難解。

我們準備好了嗎？憑什麼讓美國支持？

林正二於25日自由廣場發表〈設定短中長程目標突破美國一中政策〉一文。非常同意台灣應將外交資源用於對美遊說，台美人也長期努力盼促使台美能建交。然而台灣內部如何看待自我的身分認同更重要！喜！據台灣民意基金會調查，武漢疫情蔓延下，自認是台灣人已創新高83.2%。台灣人身分認同雖然更明確了，但行動力又在哪？認同總是隨中國國勢的強弱而搖擺不定？主體意志又在哪裡？

我們渴望美國等世界大國能承認台灣，支持台灣加入「以國家為會員」之國際組織條款，那麼台灣內部本身又做出了哪些承擔，準備好了？台派自蔡政府執政以來，確實分裂了，不少過去的同志會以「台灣不能跑得比美國快」為蔡總統的「維持現狀」辯護，認為台灣能否獨立關鍵在美國，當美國不希望台灣有所變動時，蔡政府的不動如山是穩住了台灣。然另一派卻十分憂心，現狀已在改變中，台灣人的建國意志才是美國支持與否的考量，法理台獨還是其次。

排華已成世界趨勢，台灣人的國家認同在哪？

中國疫病傳染至全世界，當中國人成為世界公敵，排華已成世界潮流。台灣人自當積極建構自我的國家認同。談到中國，台灣人至今出口普遍必說「大陸、陸方」的，分不清中國與台灣就是一邊一國，不少心向中國的在台中國人，心裡還有「黨國法統」，不客氣地說：台灣公民不少人還處於黨國遺民的超現實狀，猶活人看死人地維護獨裁者陵寢？而明明「中國」就是中國，連政府官員或民進黨公職也是稱「大陸、陸方」；政府體制也始終存在於一中屋底下，如「陸委會」、〈兩岸人民關係條例〉……一國兩區的狀態或心態根本未除。

疫情當前華航CHINA AIRLINES遭莫大恥辱，蔡政府的交通部仍無感？全國各機關都是中華、中國(中國鋼鐵、中華郵政、中華航空……)各地名都是像個小中國（天津、南京、長春……）「我們不能跑得比美國快？」美國不都替駐美辦事處正名為台灣了嗎？《台灣旅行法》不也清楚定調台灣？今天中國天災人禍不斷，國力亦是江河日下，中共是「以疫促獨」，然我們口說抗中卻不思去中、脫中？連啟動正名都不做，遑論制定新憲？

告慰228英靈，從正名開始像個國家

處理黨國殖民下所遺留的認同問題確實艱困複雜，但為了凝聚台灣國家共識，不能不跨出步伐。憲法要改較困難，需國會4分之3的絕對多數席次。但正名是可先跨出的，只想等著美國來承認台灣，與台灣建交？我們何不問問自己準備好了嗎？

228的遺族最大的期待是能看新而獨立的台灣國，以告慰先祖冤魂，而我們正與時間賽跑：擺盪的自我認同無法積累建國能量。不棄法統，我們又怎能怪世界將台灣排除於國際組織之外？歷經228屠殺、清鄉、白色恐怖等高壓統治下的台灣民族，已經失去了前輩們的承擔與勇氣，強悍的台灣國族意識難以形塑，對自己的身分認同模糊不清，有利益便靠攏，有奶喝便是娘，現實主義的牆頭草者是極普遍。武漢疫情是難得的好時機，認同出現一線曙光，我們當化被動為主動，清楚切割台灣和中國，展現出台灣像是一個國家的主體意志，傳達出感動世界的能量，才可能得到美國等國際的尊重與支持。