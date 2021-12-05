台灣留存下來的「聖蹟亭」約120餘座，桃園有6座，亭身與格局饒富深意，親自走訪一趟，細細體會敬字惜紙的精神。

古代因讀書識字不易，對知識、教育相當敬重，凡有文字的紙張、書冊，都不能隨意丟棄，並特別建造「聖蹟亭」集中焚燒，體現對文字崇敬之心。聖蹟亭亦稱「惜字亭」、「敬字亭」或「惜字塔」，客庄更簡潔地稱之為「字紙亭」。作為重視文字的具體表徵，聖蹟亭經過時代更迭與光陰洗練，是充滿歲月痕跡的歷史建物，也是傳承文化的載體。

敬字文化百年縮影

受到儒家文化尚文惜字的薰陶，傳統漢人社會透過聖蹟亭焚燒字紙的方式，表達對文字的尊重與聖賢之道的尊崇。國立陽明交通大學客家文化學院人文社會學系副教授羅烈師表示，清治時期，台灣的書院興起、社會文教發達，聖蹟亭由此興建。日治時期台灣推動新式教育，地方傳統知識分子產生文化危機，由此萌生整修聖蹟亭的動機，並付諸行動。

如今所見的聖蹟亭，大部分為日治時期新建及修建，建築中能窺見當時融合各式風格的流行元素，例如龍潭聖蹟亭，一進門的柱體頂端，呈現西式俐落的三角線條，同時又在祭祀空間中，建置石燈籠等日式元素；中壢新街聖蹟亭則採用橢圓孔形，整體原始石材的灰色調結合幾何元素，也是混搭西式風格的展現。

隨著時代推移，這些具特色的聖蹟亭，多數因面臨都市更新或人們不再重視字紙，而走向破損毀壞的命運。「客家族群十分重視教育，他們耕讀傳家、愛惜字紙。」羅烈師指出，客家先民多居住在近山地區，靠著耕作維生，科舉制度是農家子弟向外發展光耀門楣的方式，因此客家人相當重視子女的教育，自然也養成愛惜字紙的習慣，這也是相較於其他族群，客庄地區擁有聖蹟亭數量較多的原因。

亭身建築刻下往昔故事

「龍潭聖蹟亭興建的年代並非最久遠的，卻是目前全球占地面積最廣的聖蹟亭。中軸對稱的三進院落格局，更展現獨一無二的建築特色。」龍潭在地文史工作者徐鳳園說，龍潭聖蹟亭建於1875年，到了1925年再次重修，加入許多日式與西式的建築元素，將聖蹟亭擴充為三進院落格局，更彰顯其規模與氣勢。



龍潭聖蹟亭有著三進型制的院落，以及對稱布局的庭園空間，極具特色。圖／賴智揚

「第一道門入口的地面上，以紅磚砌出一條線，代表著俗世與神聖祭祀空間的界線。」徐鳳園進一步解說，整體建築以灰色洗石子與紅磚配置，讓神聖空間保有莊嚴肅穆的氛圍，又充滿熱情活力色彩，而隨著自三進門走向二進門、一進門，越接近祭壇、灰色比例也越漸加重。其中二進中門的造型更有著巧思，兩側矮牆向外延伸就像是張開雙臂，熱情迎接造訪的人們。

桃園各個聖蹟亭以不同的呈現方式，訴說著在地故事。像是建於1866年的桃園大溪齋明寺敬字亭，造型古樸；南崁五福宮聖蹟亭歷史悠久，興建時還有平埔族人參與其中。大溪蓮座山觀音寺奎星樓，上層裝飾繁多，相當華麗；中壢新街聖蹟亭運用混凝土製造，並以洗石子裝修，在西式簡練線條中保有中式元素；龜山大湖聖蹟亭建於1935年，後因地區變化年久失修，2000年由當地福德宮重建，是桃園最年輕的聖蹟亭。



大溪蓮座山奎星樓的剪黏與雕塑，十分細緻精美。圖／賴智揚



中壢新街聖蹟亭融合和、洋、中風格，四面以蝙蝠等吉祥圖案裝飾。圖／賴智揚



龜山聖蹟亭經過全新改建，側邊書寫著敬字惜字緣由。圖／賴智揚

古禮新生送聖蹟

在惜字如神的過去，字紙送至聖蹟亭焚燒之後累積的字紙灰，會藉由「送聖蹟」儀式，將字紙灰由聖蹟亭挑至河邊，讓灰燼隨著河水流入大海，象徵漢字文化傳諸四方、淵遠流長。而將字紙灰交付河水的過程，因各地風俗不同有所差別，像是結合請神、安座、上香、祝禱、三獻禮等儀程，傳達對字紙灰的敬意。然而在資訊爆炸的現代社會，人們對於文字和紙張的尊敬與愛惜大不如前，「送聖蹟」這項儀式漸漸地被大眾遺忘。



桃園龍潭「送聖蹟」儀式持續培養新生代禮生，延續敬字惜紙的傳統。圖／賴智揚

為重現先人舉辦「送聖蹟」的儀制，徐鳳園尋來龍潭地方仕紳的帳本手抄版，「清光緒年間，由龍潭地方仕紳分別出錢，定期舉行『送聖蹟』。帳本載明『昭和拾年，農曆8月初3，倉頡生日慶典花費3圓、送聖蹟祭典花費186圓』。」以此為本，現今由桃園市龍潭導覽協會發起，在龍潭聖蹟亭舉行的送聖蹟儀式，訂於每年農曆8月初3後的第一個週日舉行。近年來送聖蹟也有著許多突破，像是2016年打破傳統男性獨攬祭典執事人員的慣例，以及培養新生代禮生、培訓小朋友擔任讀祝生等，透過各種不同年齡層的參與，讓更多人瞭解傳統的惜字文化。



一本日治時期的老帳本，記載著過往龍潭送聖蹟祭典緣由、參與人員、規模、日期及費用等珍貴資料。圖／賴智揚

「聖蹟亭是有形的歷史古蹟，送聖蹟則是無形的文化資產。」羅烈師認為，聖蹟亭是非常重要的文化資產，善加保存珍貴建築物的同時，透過送聖蹟儀式或客家鄉土教育等活動，將傳統文化向下扎根，讓「敬字惜紙」的美德和精神，持續傳承給下一代。



邀請小學童「取聖蹟」，將字紙灰裝入聖蹟袋中。圖／賴智揚

※本文轉載自 《桃園誌》No：77