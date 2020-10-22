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每日國際焦點

被中國拘留的澳籍作家楊恒均（本名楊軍），原為中國間諜。

英國國防部長稱中國想建造全球最大海軍艦隊，並不斷在灰色地帶挑釁。

希臘總理與塞浦路斯總統、埃及總統會面後，表示三人都同意土耳其探勘東地中海違反國際法，稱土耳其的野心與侵略行為從敘利亞到利比亞，索馬利亞到塞浦路斯，愛琴海到高加索，歐盟必須體認到土耳其的威脅。

中國

被中國拘留的澳籍作家楊恒均（本名楊軍），原為中國間諜。

英國國防部長稱中國想建造全球最大海軍艦隊，並不斷在灰色地帶挑釁。

印度

美國國務卿蓬佩奧將訪印度。

印度已放回逮捕的越界中國士兵。

泰國

保王黨與抗爭者衝突。

亞美尼亞、亞塞拜然

亞美尼亞總統前往布魯塞爾與北約和歐盟討論阿爾察赫戰爭問題。

法國

法國將禁止以迦薩穆斯林兄弟會領袖謝赫艾哈邁德·亞辛為名的伊斯蘭組織。

兩處清真寺受警方保護。

梵諦岡

國務樞機卿表示將續簽與中國的主教派任協定。

俄羅斯

俄國稱美國對北溪二號天然氣管線制裁的行動很不友善對兩國關係具破壞性。

英國

英國與挪威為了萬一英國與歐盟脫歐談判失敗，簽署暫時貿易協議。

希臘

總理與塞浦路斯總統、埃及總統會面後，表示三人都同意土耳其探勘東地中海違反國際法，稱土耳其的野心與侵略行為從敘利亞到利比亞，索馬利亞到塞浦路斯，愛琴海到高加索，歐盟必須體認到土耳其的威脅。

美國

國務卿蓬佩奧表示美國還在調查派駐中國、古巴的人員神秘生病的原因。

蓬佩奧表示不會為了交換釋放美國記者與其他遭捕美國人而改變對敘利亞政策。

玻利維亞

社會黨在大選中壓倒性獲勝，玻利維亞將走回民粹左傾。

巴西

總統拒絕購買中國疫苗。

阿富汗

3000人群集巴基斯坦領事館申請簽證發生嚴重推擠事故，至少15死。

幾內亞

選舉後反對黨暴亂至少6死，總統呼籲冷靜。

沙烏地阿拉伯

沙國發布國家人工智慧戰略，尋求至2030年吸引200億外國與本國投資。

土耳其

查獲220公斤預定前往巴西的海洛英。