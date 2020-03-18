習近平為了保住權力，營造太平，先象徵性關閉武漢方艙醫院，又準備復工，問題是，武漢通往外地的高速公路，還是封鎖狀態，外地人進不來，第一線醫師說，「武漢醫院病患仍然爆滿，但是，上面已經下令，血清檢測全面停止」，所以，連中國人也不相信中國官方提供的確診數字，生命比賺錢重要，以至於復工遙遙無期。

對外方面，中國外交部丟責任給美國，川普大怒，3月12日緊急召見駐美大使，發了一頓脾氣後，並下令把醫療企業撤離中國，開始研擬「瘟疫究責法案」，準備對中共動手，習近平在美中貿易戰爭無法善了，現在又把瘟疫責任甩鍋美國，沒想到甩鍋事情，連自己人也不支持，被馬雲控制的「南華早報」捅刀，拆穿謊話，現在只能說是內外交迫。

欺騙百姓 嫁禍美國

中共經常說謊不打草稿，這個謊太低級，如果真的是美國運動員把病毒帶到中國，為什麼其他國家運動員沒事，只有中國有事？再說，如果真的是老美陰謀，為什麼一開始時間，李文亮醫師發現病毒，在網路上討論還要被打壓，被認為是謠言散佈者，還要被訓誡，難道是中共替美國掩蓋嗎？如果是美國帶來病毒，為何3月1日中國連續幾次通知美國，這些前因後果，中共自己也無法自圓其說，就急著甩鍋，只有一個原因，「甩鍋只是為了欺騙中國人，鼓動反美情緒，不是欺騙外國人」。

用謊話治療溫疫，頭痛醫嘴，就如同700年前，教廷治療黑死病，把瘟疫歸因於人民不信上帝，所以，最近出現宗教界的「彌賽亞最後審判論」，這個論點也很有趣味，宗教界認為，瘟疫是上帝對人類的懲罰，尤其是一些背離正道的異端教派，包括南韓的新興基督教會，伊朗的主戰派什葉派穆斯林，以及中共共產邪教，因為中共慣於暴力和欺騙，已經從政黨上升到邪教地位，義大利左傾政府巴結中共，慘被牽連，算是比較倒楣，700年前，羅馬教廷一干神父在歷史上愚昧無知，當1348年黑死病侵襲歐洲，要求所有教徒應該躲在教堂，努力祈求上帝的原諒，結果是加速瘟疫的傳染，巧的是，義大利北部的倫巴底，首先爆發「武漢瘟疫」，這裡曾經是中世紀歐洲宗教裁判所的總部，很多知名科學家，都曾經因為超前的言論，在此接受殘酷審判，以及非人道火刑，目前倫巴底廣場，還留下當年對所謂「異端分子」火刑的痕跡。

愚民政策加速病毒蔓延

中共這個共產邪教，所統治的中國，會首先爆發「武漢肺炎」，當然和共產邪教的「愚民政策」有關，不管是企圖暗中開發生化武器，不慎釀災，或者是放縱人民亂吃野生動物的惡習釀災，中共70年對中國人傷害，也足以構成接受「末日審判」理由了，如今，武漢死人無數，中共擔心眾怨難平，想要把瘟疫傳染甩鍋給美國製造，可惜，第一時間爆發於中國武漢，中共想要洗白，恐怕不會那麼簡單。

中共從1949年統治中國以來，說假話，「頭痛醫嘴」已經根深蒂固，早期中國醫療落後，「頭痛醫嘴」的醫生，被稱為蒙古大夫，經過30年改革開放，醫學進步仍然有限，根據譚寶信在「跛腳的巨人」一書中所載，中國50%的醫生，是所謂「專修班」，以器官移植科居多，多數醫生的訓練就是四年而已，專業所修只要會用刀子切換器官即可，醫學及人文基礎訓練不足，國家醫療資源受限，所以，單單武漢一地，封城以來，就有三千多名醫護人員感染「武漢肺炎」，也就不奇怪了。

如今，武漢漢陽再度爆發群聚感染，醫院爆滿，但是，方艙醫院已經謝幕，武漢高官已經迫不及待，宣布復工，全世界只好繃緊神經，深恐第二波的疫情，又從武漢爆發捲襲，3月12日，習大王到武漢視察，事前準備周到，安排要接受視察的小區，政府已經派員，早一天就在小區大樓，挨家挨戶發放豬肉，蔬菜，慰問金，安排打點，堵住嘴巴，每一棟大樓布置狙擊手，以防習近平被暗殺，最重要的是不可以發生不滿中共的喊話，終於，數百位武漢高官，跟隨習近平走上街頭，數百位臨時演員，在街道旁列隊歡迎，恭迎大王來到武漢瘟疫區，「一切都聽黨，感恩共產黨，走進焚化廠」，至於武漢是否已經抗疫成功，並不重要。

封城之初，高喊武漢革命的聲音已經消失，在中共洗腦功夫和槍桿子之下，一起頌讚總書記，習近平雖然面對內外交迫局面，這一套維穩能否成功，還很難說，很多海外異議人士仍然相信，「這場瘟疫會迫使中國人上街，捍衛自己的自由和生命權利」，我們只能等著看了。