德國「紅綠燈」聯合政府領導人。左起綠黨領導人貝爾伯克（Annalena Baerbock）、羅伯特•哈貝克（Robert Habeck），德國財政部長蕭茲（Olaf Scholz），德國自民黨黨魁林德納（Christian Lindner）（右2）。圖／擷自貝爾伯克臉書

德國社民黨、綠黨、自民黨三黨組閣，德國社會俗稱「紅綠燈」聯合政府，經過漫長的談判，現已基本成定局。德國每日新聞報導，若無重大變化，新政府執政的方針與政策將塵埃落定，近日內聯盟協議將由執政三黨各自走程序——表決通過。

什麽是新政府的「拐點」？

「紅綠燈」聯合政府不說是「變更」，但至少可以使用「調整」梅克爾時期的「德中關系」。德國每日新聞以「對北京更有信心」為題的報導：「『紅綠燈』政府並沒有計劃完全改變對華政策，但新政府期望呈現比「紅黑」聯合政府更加自信。

有評論道：這將導致新政府與北京政府的衝突。

梅克爾執政時期，德中關係側重於經貿合作，2016年，中國成為德國最大的貿易夥伴。天下皆知，梅克爾的對華政策「塑造」了德國和歐洲的對華立場與政策，中國經濟的快速發展也推動了梅克爾任內德國經濟的增長。但近年來，梅克爾一直遭遇反對黨與人權組織的批評，稱梅克爾使德國「過於依賴中國」，且未能在「人權問題」上對中國「提出批評與譴責」，批評梅克爾的對華政策實質是「人權務虛、經貿務實」，採傾向性與慫恿的「綏靖政策」。

新政府政策的根本區別在於：遵循普世價值觀，正視與直面「人權問題」。新政府的協議強調：德國希望「在夥伴關係中展開競爭，及在體制對手上發展與中國的關系」，並尋求與爭取在「基於人權的前提下」與中國合作。

新政府與北京的「結」

這個「結」，無疑結在普世價值觀與人權意識上。

從德國民族的風範與精神來說，具有這些特質：

1、從待人處世來說，堅持原則，嚴守規定和法律，遵守秩序和成規，但並不古板和蠻橫。

2、從治理事務來說，嚴謹而沈穩，認真而細膩，責任心極強，寧肯失之笨重，決不虛有其表。

3、對弱者極富同情心，雖說惻隱之心人皆有之，但德國民族就是不一樣，不知是否因「二戰」時的罪惡感陰影所致。

4、堅持普世價值觀，人權意識極強，執著於真理與原則，並不易因為別人而改變自己的立場。

「二戰」以後，1949年，德意志聯邦共和國（西德）、德意志民主共和國（東德）分別建立，1990年兩德統一，國名延用西德國名：德意志聯邦共和國，實質是：東德被納入了西德。自1949年至2021年，在這72年中，聯邦內閣政黨執政統計是：聯盟黨（CDU / CSU）單獨組閣，或者以聯盟黨為主建立聯合政府共有13屆半，其中1980年至1982年，社民黨與自民黨建立聯合政府，1982年聯合政府關系破裂，自民黨部長集體辭職，社民黨總理施密特遭遇罷免，由基民盟科爾接替總理一職。故此聯盟黨執政迄今共52年，占聯邦政府執政期的72.2%。以社民黨為主與自民黨、綠黨建立聯合政府執政共計5屆半，一共執政了20年，占聯邦政府執政期的27.8%。

聯盟黨屬於傳統上的保守主義和基督教政黨，並不完全信守自由民主的原則，以實用主義原則來維系人民與國家利益。

現今德國執政聯盟三黨派，以社民黨（SPD）為主，結合聯盟90/綠黨（Bündnis 90/Die Grünen）和自由民主黨（FDP），均屬於德國中間偏左的政黨，而從實際執政地位來說，除社民黨外，綠黨和自民黨一直處在配角的位子，在反傳統方面與社會變革方面，自然是堅持價值觀不偏移的蓄勢待發。新政府表示：德國有著改變的意願和願望，新政政府將願意負起責任。三黨簽署了達成聯合政府的協議，內有多個政綱和改革方向。在對華政策上，面對台灣、新疆、香港等問題，在德國人的價值觀天平上，以強欺弱、忽視人權、強奸民主等，都是不能被接受與認同的。

對於這樣的「結」，自民黨主席克里斯蒂安·林德納（Christian Lindner）感觸頗深。2019年7月，林德納攜代表團訪問亞洲的馬來西亞、日本、南韓、香港和中國，但在最後訪問中國時，林德納受到前所未有的冷遇，事前早已安排好的多個與共產黨高層的會晤，均被一一臨時取消。甚至在一次會晤時，林德納遭遇一名中國官員就香港問題怒吼了30分鐘。原因很簡單，就是因為他此前會晤了香港的反對派人士。

林德納主席在新近德國之聲的一次採訪中表示：比起梅克爾及其政府對中國問題的立場，他的態度將會更堅決有力。他還補充指出，不能因為貿易利益而在人權上讓步。



自民黨黨魁林德納（Christian Lindner）。圖／擷自林德納臉書

協議強調了「對華政策」

德國留守內閣總理梅克爾，近日接受路透社採訪時稱，她執政初期對待某些合作夥伴的關係，可能「過於天真」，現在德國及歐盟都應該繼續與中國合作，相互學習經驗，「在我看來，完全『脫鉤』不是正確的做法，它會損害我們的利益。」

德國每日新聞報導，新政府的聯合執政協議有九個章節、含序言在內共177頁，提出了一系列核心的施政目標。

特別是在對華政策方面，協議文本中有12次提到中國，尤其在外交政策的第七章「德國對於歐洲及世界的責任」中，多處與中國有關。文件將中國描述為是一個「系統性的對手」，呼籲德國要在「歐盟-中國共同政策的框架內」，制定全面的中國戰略。

在表述涉華政策的部分，明確了涉台、涉港和涉疆問題，其中明確表示態度與立場，「支持『民主台灣』實際參與國際組織」，台灣衝突只能和平解決；批評與譴責中國在新疆地區「侵犯人權」；「一國兩制」在香港需要得到全面恢復等。

新政府明確表示，在面對中國政府時，將使用更自信、更開放、更直接、更勇敢的語言——少一些外交花哨與含糊遮掩。簡而言之，直言不諱表達理所當然，也符合歐盟的總體政策。



德國留守內閣總理梅克爾，近日接受路透社採訪時稱，她執政初期對待某些合作夥伴的關係，可能「過於天真」。圖為2019年3月7日習近平訪問法國，德國總理梅克爾前往會晤。擷自cctv影片

新政府新領導新氣象

目前德國新內閣也已現雛形。社民黨的奧拉夫·蕭茲（Olaf Scholz）擔任未來的新一任總理，他希望「新內閣能夠為德國的未來發揮開創性作用。」新政協議指出，德國將會提高最低工資，同時保持養老金和兒童福利的穩定，每年還將新建40萬套公寓，為此德國將進行大規模的投資，但債務剎車原則不會改變。朔爾茨特別強調，德國目前新冠疫情形勢非常嚴峻，他呼籲民眾團結一致，積極接種疫苗，共同抗擊疫情。德國也將盡快組建「疫情危機小組」。除總理府外，社民黨將掌控內政部、國防部、衛生部、勞動與社會事務部等。

綠黨主席羅伯特•哈貝克（Robert Habeck），將擔任副總理兼新設立的氣候和經濟事務部部長，另一位黨主席安娜萊娜·貝爾伯克（Annalena Baerbock）將出任外交部長。貝爾伯克在競選過程中一再表示：德國的對外政策應告別梅克爾時代的含混不清，突出價值觀導向。不久前，她在聯邦安全政策學院出席討論活動時指出：中國試圖在很多國家通過投資基礎設施，使其產生經濟上的依賴，「作為歐洲我們必須保持警覺」，她表示：一帶一路的投資項目已延伸到歐洲，這表明歐洲必須保護自身及其基礎設施。

貝爾伯克主張對中國採取更為強硬的貿易政策，捍衛歐盟的安全利益，並更加堅定地為人權發聲。

自民黨主席克里斯蒂安·林德納將出任財政部長。



德國新政府強調了德國和美國進行跨大西洋密切合作的必要性，表示要「與志同道合的國家進行合作，以求減少戰略依賴性」。圖／擷自林德納臉書

民主聯盟將得到鞏固

在以美國為首的世界民主聯盟中，德國新政府的出台，無疑在「民主與專制」最後的博弈與對決中，顯現出天平傾向。

新政府的協議，還強調了德國和美國進行跨大西洋密切合作的必要性，表示要「與志同道合的國家進行合作，以求減少戰略依賴性」。而在談及南海問題等事關中國領土主權的問題時，協議明確表示：中國應為周邊地區的和平與穩定發揮負責任作用，德國將致力於「確保南海和東海的領土爭端在國際海洋法的基礎上得以解決」。