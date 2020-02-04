全世界幾乎每個國家都有「國家博物館」，讓瀏覽過的外賓對該國的歷史文化有初步了解。可悲的是，外賓來台灣是被帶到「故宮博物院」，對爭取「反併吞要獨立」的台灣人是一大諷刺。蔡政府應建立大型「台灣國家博物館」，來教育我們的子弟，深化台灣人對自己國家歷史文化的瞭解。圖／擷自臺灣博物館官網

傳統台獨勢力在2020台灣大選，幾乎被殲滅。台聯、一邊一國，喜樂島加起來還得不到2%的政黨票。在這種情況下，獨派必須自我檢討，為什麼得不到選民的支持，以及「台獨之路」如何走下去？

回顧2004年獨派所參與籌辦的「228牽手護台灣」，全台灣一共有200多萬人參與，以牽手方式排列成長約500公里人鏈，北起基隆市南至屏東縣，是臺灣有史以來最大規模的運動。當時台獨運動氣勢蓬勃，而今日台獨政黨得不到選民的支持，是什麼理由？是不是選民變心了？

其實選民並沒有變心。2020總統大選蔡英文以817萬票比552萬票打敗韓國瑜，並不是蔡英文有什麼豐功偉業得到人民的支持，而是台灣人民擁護「親美反共」的蔡英文，打敗「親中」的韓國瑜，等於「拒絕中國一國兩制的招降」，以及「維持獨立自主的決心」。這與「228牽手護台灣」的目標是完全一致的，可見在「反併吞、護台灣」的理念上，選民並沒有變心。獨派必須檢討的是「策略的問題」。

獨派必須檢討策略

去年喜樂島所推的「公投正名制憲」運動，並沒有獲得台灣社會響應。在得不到人民的支持時，就必須檢討在目前的大環境下，強推「公投正名制憲」運動是不是合時合理？

首先可以確定的是，一定會引起「國際社會」包括美日英等國大力反對，因為此舉會影響國際間的和平與穩定。再者，公投成功的機率很小，在目前超過一半以上的選民都支持保持現狀，要通過公投的高門檻，幾乎是不可能。因此，我們應該選擇一條比較平坦的道路，可能會花費多一點的時間，但是比「欲速而不達」好得多。

目前台灣已經是主權獨立的國家（名字叫中華民國），最大的缺陷在於缺乏「國際的認同」，我們就從爭取「國際認同」開始，分成三個階段實現「台灣獨立」。

務實台獨三階段

（一）第一階段先爭取國際社會承認「台灣是一個國家」。目前，承認「台灣是國家」只有與我們有邦交關係的十幾個小國，確實有很大的努力空間。事實上台灣已經是一個國家，國家的基本條件：「人民、土地、政府、主權」，我們都具備了。因此，承認台灣是國家只是承認事實。在中共的打壓下，大多數的國家，包括美國、日本等都採取鴕鳥政策，不敢表明台灣是一個國家。

川普上台後，美國實施了很多對台灣友好的政策，美國也將是「承認台灣是國家」的領頭羊。去年12月美國聯邦眾議院160位眾議員聯名致函美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），支持「台美洽簽雙邊貿易協議」。只要美國與台灣簽訂「台美貿易協議」，並且表明這是國與國的協議，自然而然也就承認台灣是國家。

為了盡快完成「台美貿易協議」的簽訂，開放「美牛美豬」的進口是有必要的。我們長住美國的台僑始終認為，禁止「美牛美豬」的進口是不合理的，不要讓它成為簽訂「台美貿易協議」的絆腳石。

只要「台美貿易協議」簽訂後，其他國家就會跟隨，如「台日貿易協議」、「台英貿易協議」、「台加貿易協議」等，就會接踵而來。此舉不只在經濟上得到好處，在政治上更得到巨大的突破。民進黨政府應該加把勁，在最短的時間內完成簽訂「台美貿易協議」。

（二）第二階段是突破中共的外交封鎖。方法就是爭取與大國建立「外交關係」及加入「國際組織」。這個階段最困難，需要在「有利的國際局勢下」加上「友邦的協助」完成。

台灣「加入聯合國」運動一直沒有停過，但是鐵板一塊毫無進展。主要是聯合國的「一國一票」，已經使聯合國被非洲小國把持，失去反映現實國際社會的功能。川普任內，美國已經退出聯合國內的幾個組織，包括「聯合國人權理事會」，「聯合國教科文組織」，及近200個簽約國在巴黎氣候變化大會上達成的《聯合國氣候變化框架公約》，可見川普對聯合國現狀的不滿。

川普說過聯合國應該打掉重建，假如他贏得連任的話，很可能朝這個方向邁進。也有可能他會組織類似「自由民主國家聯盟」，台灣就很有機會參加。

再者，近二、三年來，中共政權遭受一連串的挫敗，包括經濟下滑、在「美中貿易戰」節節敗退、香港人民抗爭、親中勢力在台灣總統大選潰敗等。加上武漢肺炎來勢洶洶，很可能形成巨大的災難，必定重創中共政權。很明顯的，中國正走向衰敗，一定會造就台灣衝破中共外交封鎖的機會。

（三）第三階段正名制憲。在第二階段完成後，正名制憲就會是很自然的過程。現在全世界的國家都「稱呼台灣」為台灣，「正名台灣」為台灣將是一個很自然的過程。再者，在政治體制的運行中，已經暴露出「現行的憲法」不適用於台灣，「制憲」也就是自然而然的事了。

注重文化的傳承

2020年大選的選民結構，40歲以下的「天然獨世代」已經超過選民總數的三分之一。再過十年，他們會超過選民總數的一半，將是主導台灣未來的力量，「台灣獨立建國」必須由他們來完成。天然獨世代擁有強烈抗拒「中共併吞」的意識形態，但是缺乏「台灣本土意識」（以我們的標準來衡量）。這是目前我們應該聚焦的重點。

文化是一個國家的靈魂，台灣不能沒有自己的文化。過去數十年間，我們偏重於「政治」，在「教育與文化」上做得太少了。我們也不能不承認我們在「傳承工作」做得不夠，以致於演變成今天這個的局面。今後我們應該多做一點「教育與文化」上的工作。至於應該如何做的範圍很廣，在這裡提出兩點建議。

（1）搶救台語：以目前的速度再過三、四十年。會說台語的台灣人￼就可能剩下不到10%。台語是台灣文化的骨幹，自己的語言都消失了，如何建立自己的文化？

（2）建立大型「台灣國家博物館」：全世界幾乎每個國家都有「國家博物館」，可以讓外賓參觀。瀏覽過國家博物館，就大致對該國的歷史文化有一個初步的了解。可笑又可悲的是，外賓來台灣是被帶到「故宮博物院」，對爭取「反併吞要獨立」的台灣人是一大諷刺。「台灣博物館」也可以用來教育我們的子弟，深化台灣人對自己國家歷史文化的瞭解。

最後，希望大家支持賴清德成為下屆台灣總統。在從政數十年中，賴清德展現出「卓越的領導能力」以及「高尚的人品」，是不可多得的領導人才。再者，去年初在民進黨最低潮時，他毅然決然參加民進黨總統大選的初選，是民進黨起死回生的轉捩點。這種決心與勇氣是領導台灣走上獨立建國之路的最佳人選。