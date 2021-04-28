孫大午（左）從1985年靠著農場養雞，十年有成，成為中國五百大企業，孫大午喜歡閱讀，慢慢變成支持文化人，援助文人受難者，劉曉波（右）讚賞他，卻因此被列入黑名單。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

台灣電影《孤味》描述一位單親女性，一人靠著製作蝦捲這一道小吃，在市場上佔了一席之地，撫養小孩，支撐家庭，但是生命被離家的先生所佔據，一股悲怨心情，到老年才看開釋懷，心靈自由得到解放。

原來自由如此可貴，法國大革命是自由的革命，更是人類歷史重要旅程，因此留下「若為自由故，生命愛情皆可拋」的名言，但是，對於遂行獨裁專制的統治者，他們自己享受自由同時卻要剝奪人民自由，因為人民的自由將危及統治基礎。

美中兩國已經進入「準戰爭狀態」，所以拜登把這場戰爭定位為「民主與專制」的戰爭，也是愛自由反獨裁的行動，這話因此激怒老共最敏感神經，中共外交戰狼王毅說：「自由是可口可樂，但是並非全世界都要喝這一個味道」，這話立即受到王丹嘲諷，王丹說:「我們就偏偏只愛這一味」。

自由——普世價值的第一味

事實上，全世界都愛這一味，所以才被稱為普世價值的第一味，歷史上皇家貴族獨佔這一味，卻拒絕平民品嚐，這才是老共以及其他獨裁國家統治問題的核心，為了強迫順民遠離自由，所以必須使用詐騙手段。

4月26日，中共全網封鎖奧斯卡獎訊息，連香港電視也禁止轉播，中國網民還傻傻發問:「今年為何沒有奧斯卡獎頒獎」，老共封殺奧斯卡獎，理由是拿到最佳導演獎和最佳影片《游牧人生》的趙婷，在中國成長，後來移民美國，她說:「小時候在中國生活是被謊言包圍的世界」。

拆穿老共統治謊言，長期被視為最大禁忌，趙婷的真話令老共無法忍受，偏偏她的真話只能在美國表達，趙婷電影批判了真實的底層美國現象，可是，不會有人罵她侮辱美國，但是她的真話卻成為辱華證據，難怪趙婷在受獎時說:「我是美國人」。

中國是不允許自由說真話的國度，所以說真話的人被關押、被失蹤，去年底，河北一個農民企業集團老闆孫大午，被逮捕後失蹤，連同他的工作同事二十八人，至今從人海消失了。

孫大午從1985年靠著農場養雞，十年有成，成為中國五百大企業，孫大午喜歡閱讀，慢慢變成支持文化人，援助文人受難者，劉曉波讚賞他，卻因此被列入黑名單；2003年，當局設定圈套，用非法吸金逮捕他，最後判刑三年可以緩刑，孫大午不改本色，依然和異議份子來往，去年，老共如法炮製，用同樣罪名抓他，再加一條暴力拒捕。

孫大午說真話被追殺

孫大午教育程度不高，有了錢自己辦學校，卻因為支持說真話的異議份子，成為老共眼中釘，他和揭發武漢肺炎的張展、陳實秋、方斌，還在失蹤，當然還有更多外國記者也失蹤了。

中國治理下的謊言國度，嘴巴只能用來吃，不用來說話，多數人還吃不飽，令人聯想到歐威爾筆下的《動物農莊》，統治者是一群豬。

蘇共治理的蘇聯，一樣沒有說真話的自由，但是他給說真話者的待遇不是失蹤，而是放逐，於是，寫《古拉格群島》的索忍尼辛被放逐到美國，當他抵達美國為他安排的住所花園中散步時，聞到茉莉花味道說:「原來這是自由的味道」。

發表〈台灣自救宣言〉的彭明敏教授，無法見容當時言論管制的國民黨政府，在國際友人協助下，逃離被監控生活，最後到美國寫下《自由的滋味》。

自由或許會孤單，卻不寂寞，不只是台灣人熱愛，因為人人都喜愛，我相信十四億中國人也愛自由，只有王毅眛著良心說:「不喜歡自由的孤味」。



發表〈台灣自救宣言〉彭明敏在國際友人協助下，逃離被監控生活，最後到美國寫下《自由的滋味》（A Taste of Freedom） 原文版及翻譯本。圖／民報合成資料照