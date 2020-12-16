(1) 亞洲

二零一八猪瘟傳, 猪肉闖關罰巨款; 政令成功堵猪瘟, 廟桌猪公謝城隍。

去年台灣發警訊, 冠狀病毒人傳人; 怎奈世衛遮消息, 焚屍爐火煙遮天。

所幸台灣順時中, 超前部署建大功; 港口機場嚴守關, 社距口罩不放鬆。

全民愛國志氣豪, 口罩生產速率高; 防疫成効世界驚, 台灣美名全球傲。

無人島礁狂填土, 虎頭蜂巢南海築; 世界法庭判違法, 五眼聯盟將法執。

喜馬拉雅山無塵, 中印邊境將兵陳; 海角天涯寸土爭, 泱泱大國何處尋?

(2) 歐美

新冠病毒害美歐, 大英首相命險休; 議院激辯國安法, 終悟華為不可留。

突變基因秋雨迎, 死亡病例日日增; 路上靈車慢如蟻, 家家哀誦地藏經。

諾貝爾獎世尊仰, 創新文明世分享; 生化學家珍逗娜, 生命基因做文章。

遺傳疾病似癌蠻 ,治療還比登天難; 精準利剪裁基因, 人間頑疾送廣寒。

納卡自治不稱藩, 自選總統似台灣; 亞塞拜然稱領土, 阿美尼亞情難堪。

獨立公投稱高招, 亞塞拜然怒火燒; 砲兵坦克進納卡, 無辜百姓何處逃?

國防政經機密檔, 他國中央亦分享; 火眼金睛川普精, 暴跳狂揮金剛棒。

微信抖音拋巨網, 億萬個資集籮筐; 祭出秘笈甲骨文, 音信盡收川普堂。

白宮川普推特功, 震虐股市大股東; 川普狼經日夜嚎, 白宮再享四年冬?

狂語自私又無情, 眾叛親離他不驚; 白宮紅氈迎拜登, 炮竹聲聲催北京。

(3) 沉思

遊子沉思賦詩文, 側耳細聽秋月吟; 月下班甲咕咕語, 說是台灣傳佳音。

捷克議長率團來, 美衛部長也訪台; 謁見總統伴手禮, 萊猪機艦满堂排。

病毒流行高風險, 老耄無事禁出門; 電腦手機傳資訊, 日行萬步保自尊。

寬容樂觀癌難存, 音樂健腦防遲鈍; 雨夜花再望春風, 英雄命運白髮吟。

小女偕壻住紐約, 不忘孝道是天職; 老父七五生日時, 誓必回家做鄰居。

晨步女兒陪踏青, 荷蘭女壻買菜精; 雖說養兒非防老, 吾女孝心耀汗青。

2020年秋寫於南加州



晨步女兒陪踏青。圖／作者提供