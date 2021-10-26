陳柏惟立委23日投票後確定被罷免，不少支持者無法接受，認為罷免門檻太低，致立委僅做了一年九個月。另一方面，同意罷免的因素固然很多，諸如：反對黨朱主席多次挾著傾聽民意之姿，走入刪Q行列，並大喊罷免支持萊豬、空汙、毒品的立委，甚且，其駕車肇事與出入電子遊樂場的陳年往事、財產申報、助理聘用等，也一一被揪出來，陳柏惟的形象大受影響。此外，顏家的在地經營，更是同意罷免的關鍵因素。顏家掌門人雖給人草莽的印象，但是，顏董處事細膩，縱橫政壇數十年，交遊廣闊，除地方外，與各陣營高層人物，更多所往來，也累積起不為人知的人脈，這部分應是基進黨或陳柏惟難望其項背，也直接影響這次罷免案的結果。

難得的是，數月以來，即使面對排山倒海的罷免聲浪，然而，不論是國會問政或面對鏡頭時，陳柏惟仍能不改其志，堅持台灣主體立場，甚至被批評為意識形態作祟，仍絲毫不動搖。以投票前夕22日晚上在高鐵新烏日站前廣場的音樂會為例，有多位著名的獨立音樂人、演藝人員、文化工作者以及少數政界人物，為其站台發聲，並以台灣百年歷史的民主追求為主軸，頗能喚起人民的記憶。節目係由1921年成立台灣文化協會開始，並引用賴和《前進》的詩，鼓勵大家不畏艱難繼續前進。接著，來到 1949年的戒嚴慘劇，以迄1970年高唱美麗島是咱故鄉、1987的狂飆年代、1996年人民當家作主、2008年民主台灣對抗中國霸權、2021年民主轉骨湯，以紀念民主先賢的犧牲、付出與貢獻，每一階段並以圖文影像旁白呈現，再配合歌手、樂團的演唱與演講，晚會內容宛如一百年來的台灣民主歷史說唱，非常震撼，也是很好的台灣民主進展的教材。

堅持台灣立場不改其志

陳柏惟出場時，晚會達到最高潮。他穿著紅色夾克披著2020年立委選舉時的綠色彩帶站上舞台，強調去年也是在同一個演講場，向大家懇求支持，然後，就把彩帶拿下並說，在大家的支持下，就當選立委了。接著，再把夾克脫下，露出團隊的黑色T恤並表示，數月以來一直為反罷免努力，也完成100個小時苦行，最後一天，更只睡二、三個小時，早晨四點就起床。今（22日）晚，站在鄉親面前，再次拜託大家，一定要出來投票，才不會後悔 。這一幕，有如電影故事般的精彩情節，完全出自陳柏惟的構想。

此外，陳柏惟也感性的說，別個立委的座椅皆有4隻腳，他的椅子卻只有1隻腳，很不穩固，而且，還有人、一個黨、甚至某一個國家，還用力扯，硬要把他推下來。這樣的訴求，不僅是他的心境，也符合實況，聞者莫不心疼。政治喜談輸贏，然而，不以結果論英雄，陳柏惟是很有想法的年輕人，倘能多方學習、厚實問政基礎，應還有機會延續政治路。