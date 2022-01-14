挪威文豪易卜生（Henrik Ibsen），根據本國的傳說，寫成五幕的幻想劇「培爾金特」（Peer Gynt）。1875年挪威作曲家格利克（Edvard Grieg 1843〜1907），配合劇情將之譜出「培爾金特組曲」， 其中一首〈索爾菲之歌〉（Solveigs Sang, Solveig Lied, Solveig’s Song）最是膾炙人口。索爾菲（意謂太陽之女）是純情的鄉村姑娘，堅貞不渝地愛上培爾金特，他卻離她而去四海冒險流浪，她朝朝暮暮思念，殷殷切切盼著情人歸來，多年後他歷盡滄桑，回到她身邊，痛悔前非，重敘舊情，有情人終成眷屬。

中學音樂課上，第一次聽到這首歌，六小節的鋼琴前奏，先已悄悄地打動了我的心坎，掀開心扉的底蘊，悠揚的歌聲中，纏綿悱惻、如泣如訴的情愫，傾洩而出，攪亂我心中一池春水，為之起伏共鳴，感懷良深。從此由衷的珍愛它，在心窩裡的份量一直居高不下。1980年遊挪威，特地去伯根（Bergen）市郊，觀訪他在小丘上的故居，心底默唱這首歌，瞻仰致敬。這許多年來上班時，收音機經常播放此曲，每次我都排開所有的心思，專注聆賞，依舊深獲我心，對它的喜愛與感動，始終未曾稍減，常伴此生。

託付旋律，賦新詞語，寫我軌跡，唱生之旅。藉以配合本書的書名與序， 前後呼應。

青春的人生

好像日東升

朝上正飛騰



壯年日當中

勤奮向前衝

攀爬登高峰



任勞怨不須停

千山萬水 追求幸福榮景

秉渾身的熱情

快樂憂苦 嚐盡了成敗的處境

啊…..



西沉日斜照

餘暉在炫耀

彩雲多嬌巧



黃昏已臨到

遲暮不服老

才智恁笑傲



天幕書裡找

悲歡離合 寫出歲月風貌

看夕陽無限好

萬紫千紅 滿天晚霞蘊涵多少

啊 ……



2021年3月7日 檀香山

《晚霞滿天—台美歲月》在台出版



作者周明峰著《晚霞滿天—台美歲月》。圖／擷自博客來網站2021.6