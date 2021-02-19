沈雁，本名周美麟，因外型有如成語「沉魚落雁」之美，而取藝名為沈雁。圖／擷自https://www.tfi.org.tw/國家電影中心網站

最近，被譽為台灣歌壇第一代玉女偶像的沈雁，驚傳去年聖誕節前在美國辭世，享年60 歲，令人感傷。

沈雁本名周美麟，1979年在華視第四期演藝訓練班畢業，因外型貼近成語「沉魚落雁」之美，而取藝名「沈雁」，自此以玉女之姿出道，首張專輯「踏浪」搭著電影《我踏浪而來》瞬間打開知名度。

這是沈雁的首張專輯，優雅歌聲餘音繚繞，當時搭配秦漢、林鳳嬌主演的電影《我踏浪兒來》，唱片公司用成語「沉魚落雁」之美幫沈雁取藝名，果然一推出就受到各界注目。

沈雁1979年出道，最知名的代表作是《一串心》，當紅時橫跨歌壇、影壇和主持，與江玲、銀霞並列華人國語歌壇第一代「玉女偶像掌門人」。1987年淡出演藝圈，婚後定居美國，突然傳來過世消息，業界人士及好友都表驚訝與痛惜。

她的歌聲柔美，令人如癡如醉，在當年台美斷交不久時，給人心帶來撫慰。尤其是當年救國團在各地區辦理營隊活動時，領隊常帶領隊員唱她的這兩首歌，令人回味無窮。

曹植的《洛神賦》恰可形容她的美：「其形也，翩若驚鴻，婉若游龍。榮曜秋菊，華茂春松。仿佛兮若輕雲之蔽月，飄飄兮若流風之回雪。遠而望之，皎若太陽升朝霞；迫而察之，灼若芙蕖出淥波...」

她能在30歲之前就因美妙歌聲而享譽一時，並順利找到好的歸宿，也算是成功，不是嗎?否則如有些女藝人，即使功成名就，但是到四十幾歲才結婚或終身未婚，算是成功嗎?

無黨籍立委林昶佐說：「那時候她感動人的情感都還留在我們身邊，其實還是滿懷念那時候的感動。如今她在睡夢中離去，我想應該很安詳的，只有福報的人才能如此。｣

雖然人皆會死，問題是否死得有意義。如今她雖然60歲就走了，令人惋惜，但是如同鄧麗君與鳳飛飛一樣，至少都已留下美妙的歌聲讓大家回味緬懷，不是雖死猶生嗎?

如同曹植的《洛神賦》，真是天才之作，雖然他沒有繼承王位，也很年輕就走了，但是其文章感人至深，詞句華美無雙，如同鑽石一樣閃耀著光芒，歷經千年依然不朽。

其兄曹丕之《典論》論文曾說 : 「蓋文章，經國之大業，不朽之盛事。年壽有時而盡，榮樂止乎其身，二者必至之常期，未若文章之無窮。｣此語用來形容他們兄弟的文章，真是再恰當也不過了。

其實不論是藝人的歌聲，文人的文章，發明家的發明，工農的生產，或是做任何對社會人群有貢獻的事，都會讓自己生命發光放熱，否則若每天睡生夢死，則與行屍走肉何異?例如那些自私自利的特權者。

總之，斯人已走，但是其美妙歌聲永存，沒有遺憾走這一趟人生。